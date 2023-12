Co dělat, když najdete pod stromečkem HomePod mini

Ještě než se pustíte do čtení následujících řádků, rádi bychom vás upozornili na to, že jsou věnovány primárně uživatelům, kteří pod stromečkem nalezli svůj první Apple produkt. Právě ti totiž rady z tohoto článku využijí nejvíce (a pravděpodobně i jediní).

Našli jste letos pod stromečkem HomePod mini? Pak se určitě již nemůžete dočkat, až se na vlastní kůži přesvědčíte, kolik toho tento drobný chytrý reproduktor od Applu umí. Nechte se od nás provést celým procesem zapojení a naučte se základní tipy a triky.

Rozbalení

Ohledně rozbalení HomePodu vám zajisté radit nemusíme. Co ale dělat, jakmile jej vybalíte z krabičky? Zapojte HomePod do elektrické sítě a chvilku počkejte. Jeho horní část by se po chvilce měla barevně rozsvítit. Jakmile k tomu dojde, vezměte svůj iPhone a přibližte jej k HomePodu, abyste obě zařízení mohli spárovat.

Fotogalerie HomePod mini modry 3 HomePod mini modry 1 HomePod mini 2021 2 HomePod mini 2021 1 HomePod mini white Vstoupit do galerie

Nastavení a přizpůsobení

Poté, co se váš nový HomePod připojí k iPhonu, přichází čas na první nastavení a přizpůsobení. HomePod mini umí kromě přehrávání hudby zastávat také roli centra pro chytrou domácnost. Nezapomeňte tedy HomePod přiřadit ke správné místnosti v nativní aplikaci Domácnost. Stačí v aplikaci dlouze stisknout kartu HomePodu, klepnout na ikonku nastavení a přizpůsobit vše potřebné od přiřazení k místnosti přes aktivaci Interkomu až po přizpůsobení Siri a osobních žádostí.

Fotogalerie #2 HomePod Mini nastaveni 0 HomePod Mini nastaveni 1 HomePod Mini nastaveni 2 HomePod Mini nastaveni 3 Vstoupit do galerie

Ovládání

Nové majitele HomePodu může možná zarazit, že jejich nový chytrý reproduktor nedisponuje žádnými fyzickými tlačítky pro ovládání. Přesto jej lze ovládat opravdu efektivně, a to prostřednictvím Siri, případně prostřednictvím dotyků na jeho horní části. Pro ovládání hlasitosti slouží symboly + a -, delším překrytím HomePodu dlaní aktivujete Siri. Jedním klepnutím pozastavíte (případně opět spustíte) přehrávání, dvojitým poklepem na stranu horní části přeskočíte na další skladbu, trojitý poklep vás naopak vrátí k předešlé skladbě.