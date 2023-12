Macintosh Pocket je odpovědí na otázku, jak by vypadal iPhone v roce 1980

Představte si, jak v roce 1980 rozrazí Steve Jobs dveře kanceláře a řekne inženýrům a designérům, že by rád měl svůj Macintosh stále u sebe, rád by jej nosil v kapse. Zatímco většina z nich začne nevěřícně kroutit hlavou, technologický designér Rex Sowards se pokusil odpovědět na to, jak by takový Macintosh Pocket mohl vypadat. Pojďte se podívat na koncept kapesního počítače ze začátku osmdesátých let, kterému nechybí nic z toho, co bylo pro tuto dobu charakteristické. Dávno před iPhonem nebo BlackBerry, PocketPC a Palmem by kapesní počítač od Applu mohl vypadat nějak takto.