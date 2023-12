Mnoho povyku pro nic? Zastavení prodejů Apple Watch podle analytiků Apple téměř nepocítí

Přední stránky těch největších médií plní v posledních hodinách a dnech zprávy okolo přerušení prodeje nejnovějších Apple Watch na území USA. Jak se však zdá, nic není tak horké, jak se uvaří – tedy alespoň podle analytiků ze společnosti J.P.Morgan.

Přestože je pozastavení prodejů Apple Watch Series 9 a Ultra 2 kvůli možnému porušení patentů pro kalifornského giganta na první pohled velmi nepříjemná záležitost, analytici z J.P. Morgan jsou přesvědčeni o tom, že tuto stopku na ročních tržbách prakticky neucítí. Prakticky jisté je totiž dle nich to, že prodeje v dohledné době opět vypuknou, přičemž i při těch nejčernějších scénářích s dlouho trvající prodejní odmlkou předpovídají analytici maximálně propad ročních tržeb o 1 % oproti tržbám, na které by se Apple dostal bez pozastavení prodejů. V řeči peněz se dle nich může jednat maximálně o něco kolem 5 miliard dolarů.

Fotogalerie Apple Watch Ultra 2 LsA 1 Apple Watch Ultra 2 LsA 4 Apple Watch Ultra 2 LsA 5 Apple Watch Ultra 2 LsA 6 Apple Watch Ultra 2 LsA 8 Apple Watch Ultra 2 LsA 7 Apple Watch Ultra 2 LsA 9 Apple Watch Ultra 2 LsA 10 Apple Watch Ultra 2 LsA 11 Apple Watch Ultra 2 LsA 12 Apple Watch Ultra 2 LsA 13 Apple Watch Ultra 2 LsA 14 Apple Watch Ultra 2 LsA 15 Apple Watch Ultra 2 LsA 16 Apple Watch Ultra 2 LsA 17 Apple Watch Ultra 2 LsA 18 Apple Watch Series 9 LsA 23 Apple Watch Series 9 LsA 22 Apple Watch Series 9 LsA 21 Apple Watch Series 9 LsA 20 Apple Watch Series 9 LsA 19 Apple Watch Series 9 LsA 18 Apple Watch Series 9 LsA 16 Apple Watch Series 9 LsA 15 Apple Watch Series 9 LsA 17 Apple Watch Series 9 LsA 14 Apple Watch Series 9 LsA 13 Apple Watch Series 9 LsA 12 Apple Watch Series 9 LsA 11 Apple Watch Series 9 LsA 10 Apple Watch Series 9 LsA 9 Apple Watch Series 9 LsA 8 Apple Watch Series 9 LsA 7 Apple Watch Series 9 LsA 6 Apple Watch Series 9 LsA 5 Apple Watch Series 9 LsA 4 Apple Watch Series 9 LsA 3 Apple Watch Series 9 LsA 2 Apple Watch Series 9 LsA 1 Vstoupit do galerie

Applu hraje velmi do karet fakt, že stopka prodejů proběhne jen na Apple Online Storu a v jeho kamenných obchodech. Pokud si tedy budou chtít američtí jablíčkáři některé z nejnovějších Apple Watch zakoupit, mohou tak učinit u ostatních prodejců v čele s Amazonem, Best Buy, Targetem a dalšími. I ty sice Apple nakonec odstřihne „od zdroje“ tím, že jim přestane v rámci velkoobchodu dodávat nové Apple Watch na sklady, nicméně dá se předpokládat, že právě z tohoto důvodu se budou snažit prodejci do startu zákazu maximálně předzásobit. S dostupnosti Apple Watch to tedy nejspíš nebude vůbec špatné a vlastně jediné, co může Apple štvát, je to, že bude muset prodejcům nechat určitou marži z prodeje, kterou by si jinak při prodeji přes Apple Store či Apple Online Store nechal pro sebe.