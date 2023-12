Apple Store v této zemi jako jediné na světě nemají zabezpečené produkty

Apple má po celém světě více než 400 značkových prodejen Apple Store, z nichž 7 je jiných než ty ostatní. Nebavíme se nyní o designu, který má každá prodejna unikátní a přizpůsobený budovám, ve kterých se nachází, ale o něčem zcela jiném. Sedm z nich se totiž nachází v Japonsku a jedná se o jediných sedm prodejen Apple Store na světě, kde si můžete vyzkoušet iPhone, Apple Watch nebo jakýkoli jiný produkt bez toho, aniž by byly jakkoli fyzicky zabezpečeny. Zatímco v ostatních Apple Storech jsou bezpečnostní lanka spojující produkt se stolem, v Japonsku tomu tak není.

Japonská mentalita je taková, že krádež staví na úroveň největšího zločinu a naprostá většina Japonců si nedokáže představit, že by někdy něco ukradla a je jedno, zda je to nový iPhone nebo bonbón v supermarketu. To však platí oboustranně a stejně jako je divné pro Japonce něco ukrást, je pro ně divné, aby někdo něco přehnaně zabezpečoval, protože tím taktéž dává neúctu svým zákazníkům, které tak automaticky považuje za zloděje. Apple právě z tohoto důvodu nepoužívá v japonských Apple Storech žádné lanka ani poutka, která spojují produkt se stolem a vy si můžete vše vyzkoušet stejně, jako by to bylo vaše. Je to celkem paradox například oproti USA, kde nenajdete Apple Store, před kterým by nestálo minimálně jedno policejní auto.