T-Mobile bude o víkendu rozdávat neomezená data zdarma! Jak si je už nyní zajistit?

Nebyly by to Vánoce, kdyby si pro své klienty tuzemští operátoři nenachystali celou řadu nejrůznějších akcí, kterými je chtějí jednak potěšit a jednak odměnit za jejich věrnost. Protože kdy jindy je na odměňování ideální chvíle, než o Vánocích, které jsou mimo jiné časem štědrosti a dárků. O kompletním souhrnu všech dárků jsme vás sice na našem webu už informovali před pár týdny, jak se však zdá, některá svá esa si operátoři chtěli nechat v rukávu až do jejich realizace. Jedním z nich jsou i neomezená data na 4. adventní víkend, která bude rozdávat T-Mobile a to všem svým klientům bez ohledu na to, zda máte osobní tarif, firemní tarif či kredit. Neomezený datový balíček na víkend si navíc můžete zajistit již nyní, abyste na něj případně nezapomněli. Jak na to?

Jak získat neomezená data od T-Mobile na víkend

Na svém smartphonu otevřete aplikaci Můj T-Mobile (pokud jí nemáte, stáhněte si jí z App Store či Google Play a přihlaste se do ní skrze své telefonní číslo V horní části sekce Moments uvidíte banner „Neomezené Vánoce“, na který tapněte a otevřete jej V nabídce, která se vám otevře, scrollujte skoro až dolů k výběru mobilní služby, kterou u T-Mobile využíváte Svou mobilní službu zvolte a následně tapněte na tlačítko Chci data zdarma Otevře se vám možnost předobjednání neomezeného datového balíčku na víkend 23. – 24. prosince s tím, že aktivace automaticky proběhne v 00:00 23. prosince. Tuto předobjednávku potvrďte Jakmile všechny tyto kroky splníte, měla by vám dojít potvrzovací SMS zpráva o tom, že vám budou o víkendu spuštěna bezplatná mobilní data bez omezení.

Super je, že zatímco v případě prakticky všech předešlých akcí na neomezená data měli alespoň někteří uživatelé firemních tarifů smůlu, jelikož se na ně akce nevztahovala, tentokrát si dárek užijí dle všeho všichni. Jen pro představu, já coby uživatel firemního tarifu jsem v minulosti taktéž neměl možnost si neomezená data či jiné dárky aktivovat, avšak nyní se aktivace bez problému podařila. Byla by proto škoda tuto možnost nevyužít.