Hermés začal prodávat poutko na AirPods, za kožený proužek chce nesmyslnou cenu

Kromě toho, že Hermés spolupracuje s Applem na kolekci pro AirTag a Apple Watch, nabízí sám o sobě také řadu produktů souvisejících s Applem. Tím nejnovějším v nabídce je poutko pro Apple AirPods Pro, které nese název Hermés Lanyard. Jedná se o kousek kůže s poutkem na konci a kovovou sponou, který slouží k tomu, abyste své AirPods mohli nosit na krku.

Cenovka je samozřejmě jak jinak než lidová a to 7100Kč. Upřímně řečeno, investovat do Kelly nebo Birkinky je to nejlepší, co můžete v módním světě udělat, ovšem zaplatit 7100Kč za kus kůže bez jakékoli přidané hodnoty je tak trošku mimo. Navíc lidé, kteří mají Kelly nebo Birkin, si podobné věci nekupují a Hermés tak těží především z toho, že jsou lidé, co zkrátka nemají na kabelky nebo jiné ikonické věci a přesto chtějí něco levného od Hermés. Pokud tedy opravdu chcete něco od Hermés, raději podobně blbosti jako jsou řemínky na AirPods nechte stranou a našetřete na Birkinku nebo Kelly, kde se vám peníze již nikdy neztratí.