Google začne již brzy blokovat soubory Cookies

Google zahájí od 4. ledna dlouho očekáváné mazání cookies. Na samém začátku, tedy již 4. 1. 2024, zablokuje Cookies pro 1 % uživatelů Chrome, tedy zhruba pro 30 milionů lidí. Google tímto krokem pokračuje v projektu Privacy Sandbox, jehož cílem je nahradit podle Google zastaralé soubory Cookies jiným druhem sledování, které má být bezpečnější pro soukromí uživatelů. Posledních 30 let používaly webové stránky a technologické společnosti soubory Cookie jako primární způsob sledování uživatelů online. Pokud jste si před týdnem prohlíželi tenisky a ty tenisky na vás již týden vyskakují na každém banneru, který se vám zobrazí, je to právě tím, že máte ve vašem prohlížeči uložen soubor Cookie, který zaznamenal, že máte o daný produkt zájem.

Problém je, že Cookies fungují oboustranně. Ve vašem prohlížeči je soubor, který informuje o tom, o co máte zájem společnost, která jej vydala. Vy sice můžete kdykoliv tento soubor odstranit většinou pouhým vymazáním historie prohlížení, ovšem nikdo vám neručí za to, že tento soubor v ten moment, kdy jej smažete, odstraní informace o vás také u společnosti, která jej vytvořila. To je podle Google problém a tak místo Cookies chce, abychom přešli na novou sadu nástrojů, díky kterým bude mít prohlížeč přehled o tom, co děláte online, ale všechny informace v podstatě zůstanou ve vašem zařízení a nedostanou se zpět k vydavateli Cookies. Tyto nové informace pak dokáží roztřídit reklamu na určité kategorie, ale nedokáží přesně identifikovat, o jaký konkrétní produkt máte zájem.

Webové stránky se Chromu mohou zeptat, zda patříte do kategorie milovníků jízdy na kole nebo automobilových fanoušků, ale již nezjistí, zda preferujete BMW nebo Audi nebo dokonce o jaký konkrétní model se zajímáte, což nyní stránky dokázaly zjistit. „Děláme jednu z největších změn ve fungování internetu v době, kdy lidé více než kdy jindy spoléhají na služby a obsah, které web nabízí. Posláním týmu Privacy Sandbox je udržet soukromí uživatelů na otevřeném a beplatném internetu,“ uvedl Victor Wong, ředitel produktového managmentu Google. Pokud se vám 4. 1. 2024 zobrazí v Chrome vyskakovací okno, znamená to, že jste v testovací skupině 1 % uživatelů, kteří přejdou na Ochranu před sledováním a cookie soubory budou ve vašem prohlížeči blokovány.