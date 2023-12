Recenze EPICO Mag+ 5000mAh: Magnetická powerbanka pro iPhone s podporou rychlonabíjení

V dnešní recenzi se podíváme na magnetickou powerbanku EPICO Mag+ 5000mAh. Právě ta nám totiž nedávno dorazila do redakce na testy a jelikož mám magnetické příslušenství pro iPhony v posledních letech dost v oblibě, nemohl jsem si její testování nechat ujít. Jak tedy tato novinka dopadla?

Technické specifikace

EPICO Mag+ 5000mAh je magnetická powerbanka disponující maximálním bezdrátovým nabíjecím výkonem 15W. Zde je nicméně hned na úvod třeba dodat, že iPhony zvládne nabíjet bezdrátově „jen“ 7,5W, tedy maximální rychlostí standardního bezdrátového nabíjení, což je rozhodně fajn. Powerbanka je vyrobena z hliníku v kombinaci s plastem a to v rozměrech 57 x 83 x 12 mm při 110 gramech. Co se týče bezpečnosti, k dispozici je zde šestinásobná ochrana a to konkrétně proti přepětí, přebití, přetížení, nadměrnému vybití, nadproudu a zkratu. Powerbanka disponuje kromě podpory bezdrátového nabíjení taktéž možnosti nabíjet telefony či jinou elektroniku kabelově, přičemž zde se sluší zdůraznit podpora standardu Power Delivery, díky kterému dokážete přes USB-C výstup iPhone nabíjet přes kabel 20W, tedy jinými slovy rychlonabíjením. Přes stejný port se pak nabíjí i samotný powerbanka, přičemž jejích 5000 mAh je třeba z 0 na 100 % „krmit“ zhruba 2 hodiny.

Zpracování a design

Produkty z dílny EPICO mám rád mimo jiné pro materiál, ze kterého jsou z velké části vyráběny. Je jím konkrétně tmavý hliník, který je použit i zde a který dodává powerbance určitý punc luxusu. Hliníkové tělo má však ještě tu výhodu, že dodá powerbance potřebnou odolnost, takže se nemusíte bát, že byste jí například nárazy či podobnými věcmi jakkoliv poškodili. Hliníkový plášť totiž opravdu jen tak neprorazíte.

Hodnotit zpracování u podobného produktu je do jisté míry kumšt. To proto, že je jen málo věcí, které se zde dají pokazit a naštěstí mohu říci, že EPICO je v žádném případě nepokazilo. Například tlačítko pro spuštění powerbanky je velmi pevné a tedy nemá žádnou tendenci se viklat, otvory pro LED diody signalizující stav nabití powerbanky jsou taktéž perfektně vyfrézované a tělo zařízení jako takové pak dokonale opracované. Opravdu zde tedy není za cokoliv kárat, ba právě naopak.

Testování

Powerbanku jsem testoval konkrétně v kombinaci s iPhonem 15 Pro, se kterým fungovala na jedničku. Nabíjení se totiž po jejím připnutí na jeho záda a následné aktivaci spouštělo prakticky instantně, přičemž rychlostně bych dokonce řekl, že bylo i lepší než uváděných 7,5W, byť na 15W dodávaných MagSafe originály nedosáhlo. Nabito bylo zhruba za 2 hodiny 15 minut, což není vůbec špatný výsledek. Co se pak týče kabelového nabíjení, kdy jsem k powerbance připojil USB-C kabel a jeho druhý konec připojil k iPhonu 15 Pro, zde jsem se dostal zhruba na 1 hodinu 50 minut, což víceméně odpovídá standardnímu rychlonabíjení. Pokud vás pak zajímá, kolikrát dokážete iPhone 15 Pro s kapacitou baterie 3274 mAh nabít, je to bez problému jednou. Ačkoliv má totiž powerbanka 5000 mAh kapacitu, je zde třeba počítat s určitou ztrátou, která je při bezdrátovém nabíjení poměrně značná. Nedá se tedy říci, že v jednom nabíjecím cyklu z ní vycucáte 3274 mAh a ve druhém zbylých 1726 mAh. Ano, pár procent vám ve druhém kole powerbanka ještě dá, ale jsou to spíš jednotky nežli desítky. Nicméně i jedno nabití je za mě fajn, jelikož v případě novějších iPhonů znamená vlastně jeden další den k dobru.

Pokud vás zajímá to, jak se powerbanka při nabíjení zahřívá, pak pro vás mám dobrou zprávu. Ano, nějaké zahřívání tu samozřejmě je, ale nejedná se v žádném případě o žádný extrém, který by vás měl jakkoliv vystrašit. Powerbanka spíše hřeje, než že by vyloženě žhnula a kvůli tomu se nedala udržet v rukou či v krajním případě hrozilo, že by svou teplotou něco poškodila. Důvod ke stresu zde tedy v žádném případě není.

S čím je však třeba počítat, je to, že její hmotnost není nejnižší. To si však člověk naplno uvědomí až ve chvíli, kdy jí připne na iPhone, který má tak rázem +110 gramů. Jen pro představu, iPhone 15 Pro váží 187 gramů a tedy tato powerbanka se rovná de facto dvěma třetinám jeho hmotnosti. Po jejím připnutí se tedy rázem dostanete na 297 gramů, což už je v ruce opravdu znát. Hladká záda powerbanka navíc nejsou vyloženě protiskluzová, takže je třeba myslet na to, že ovládací komfort při používání iPhonu se po připnutí powerbanky mírně sníží. To je však ve výsledku jediný neduh, který vás bude u powerbanky trápit.

Resumé

Jak tedy závěrem powerbanku EPICO Mag+ 5000mAh zhodnotit? V mých očích se jedná o velmi slušný kus příslušenství pro váš telefon, který vám dokáže v případě, že vám dojde „šťáva“ vytrhnout pořádně hluboko zaražený trn z paty. Designově se navíc jedná o velmi povedenou powerbanku, která bude vašemu iPhonu, ale klidně i jinému smartphonu slušet. Když k tomu všemu navíc přičtu poměrně příznivou cenu, vychází mi z toho EPICO Mag+ 5000mAh jako jeden z možných hitů letošních Vánoc.

Sleva pro čtenáře

Pokud vás powerbanka zaujala, máme pro vás super zprávu. Díky slevovému kódu epico20 totiž tuto powerbanku seženete o 20 % levněji.

Powerbanku můžete zakoupit zde