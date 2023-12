Recenze EPICO Aluminium Keyboard Case: Klávesnice k iPadu, která jej takřka promění v MacBook

Apple již dlouhé roky hlásá, že váš další počítač nemusí být počítač, ale tablet. To proto, že operační systém iPadOS v jeho iPadech se za poslední roky poměrně výrazně přiblížil macOS, díky čemuž je tak rázem podstatně využitelnější, než tomu bylo dřív. Abyste však mohli iPad používat skutečně ve stejném duchu jako Mac, je třeba jej opatřit kvalitní klávesnicí, která vám jeho využívání zpříjemní. Pokud právě takovou hledáte, pak jste jí možná právě našli. Do redakce nám totiž nedávno dorazila na testy EPICO Aluminium Keyboard Case a jelikož je již mám za sebou, v následujících řádcích vás s ní seznámím. A musím říci, že na mě tato žhavá novinka udělala vskutku velký dojem.

Technické specifikace

Jak už napovídá samotná napovídá, EPICO Aluminium Keyboard má hliníkovou základnu, do které jsou vsazeny jednotlivé plastové klávesy. Ty využívají jen pro představu klasický nůžkový mechanismus, díky čemuž nemají příliš vysoký zdvih, jsou tiché a jejich odpor je celkově dle mého srovnatelný například s Magic Keyboard z MacBooků. Pod klávesnicí je pak umístěn obdélníkový trackpad, který vám umožní iPad v kombinaci s klávesnicí ovládat takřka jako klasický MacBook. Klávesnice je podsvícená, nabitá vydrží až 3 měsíce a nabíjet jí budete přes USB-C na jejím boku.

Co se týče uchycení iPadu k ní, to je řešeno skrze magnetická záda – tedy stejně, jak to řeší samotný Apple u svých Magic Keyboard pro iPady. EPICO vsadilo u zad na umělou kůži v černé barvě, která je na na omak příjemná, nedrží se na ní šmouhy a díky své minimální tloušťce nezpůsobí tabletu žádné zbytečné „nabobtnání. Náklon iPadu připnutého na magnetických zádech oproti klávesnici je pak zajištěn klasickým trubicovým kloubem, který lze nastavit do různých poloh, aby tak byl sklon displeje co nejpříjemnější. Na závěr už jen dodám, že je tato klávesnice kompatibilní s iPady Air od roku 2018 a 11“ iPady Pro. V nabídce EPICO nicméně nechybí ani model určený pro 10,9“ základní iPad

Zpracování a design

Musím říci, že po designové stránce na mě udělala klávesnice z dílny EPICO opravdu skvělý dojem. Použití vesmírně šedého hliníku v kombinaci s černými klávesami a matnou černou eko kůží je zejména v případě, že vlastníte některý z tmavých modelů iPadu trefou přímo do černého. Moc hezky ale působí třeba i trackpad, který má víceméně stejný odstín jako zbytek těla, ale jeho povrch je o malinko lesklejší – to aby se vám po něm lépe pohyboval prst. EPICO se tedy evidentně z hlediska designu inspirovalo Applem a nutno jedním dechem dodat, že je to jedině dobře.

Špatné není ani samotné zpracování klávesnice, byť si zde jeden drobný detail neodpustím. Přijde mi, že kloub by mohl po připnutí magnetickou stranu s tabletem zafixovat možná ještě o malinko víc. V určitých situacích má totiž tablet tendenci se mírně viklat, což může někomu vadit. Nicméně chápu, že rozměrově jsou iPady, pro které je klávesnice určena, poměrně velké a je tedy těžké je udržet 100% nehybné. Navíc ani klávesnice Applu není v tomto směru zcela dokonalá, takže tyto řádky berte možná spíš jako informaci o tom, že kloub nedrží třeba tak, jak jste zvyklí u pantu displeje MacBooku, než jako kritiku klávesnice.

Testování

Na otestování mi dorazila konkrétně klávesnice určená pro 11“ iPad Pro či iPad Air, se kterým jsem jí i testoval. První, co vás po jejím rozbalení čeká, je spárování s tabletem a následné donastavení, byť to jen v případě, že si s výchozím nastavením nebudete tak úplně rozumět. Spárování klávesnice s iPadem je naštěstí otázkou několika málo vteřin, protože jí stačí jen zapnout pomocí postranního přepínače a následně na ní stisknout současně klávesy fn+c, které zaktivují párovací proces signalizovaný blikající diodou v levém horním rohu klávesnice. Jakmile se do tohoto režimu klávesnice přepne, je prakticky okamžitě viditelné v Bluetooth nabídce na iPadu, ze které jí stačí jen vybrat, potvrdit spárování a je hotovo. Od této chvíle už jí lze naplno využívat, přičemž pokud vám výchozí nastavení nebude vyhovovat, v nastavení iPadOS si lze například zrychlit kurzor či nastavit klikání klepnutím, bez kterého se já osobně neobejdu.

Klávesnici lze v kombinaci s iPadem využívat takřka stejně, jako jste zvyklí z Maců. K dispozici jsou vám totiž třeba i šipky či funkční klávesy, kterými lze u tabletu regulovat jas jeho displeje, potažmo úroveň hlasitosti. kombinací levé horní klávesy (suplující Esc) s klávesou Fn zase získáte možnost rychlého návratu na plochu z otevřené aplikace a tak podobně. Zkrátka a dobře, klávesnice vám umožní iPad ovládat de facto bez nutnosti dotykové interakce s displejem, což je za mě osobně rozhodně super. Jakékoliv dotýkání se displeje totiž ve výsledku zdrží – tedy minimálně v porovnání se stejným úkonem proveditelným přes trackpad či klávesy.

V posledních letech píšu prakticky jen na klávesnicích Magic Keyboard – a to jak v jejich MacBookové formě, tak i v externí, kterou si připojuji přes Bluetooth k mému MacBooku. O to víc mě zajímalo, jak mi bude klávesnice EPICO Aluminium Keyboard Case z hlediska své tuhosti, hlasitosti či rozložení vyhovovat. A musím říci, že pár dnech používání jsem takřka nebyl schopný rozeznat, zda se o Magic klávesnici jedná či nikoliv. Jak odpor kláves, tak jejich hlasitost (až na mezerník, který je u klávesnice EPICO poměrně hlasitý) či rozložení (myšleno z hlediska velikosti mezer mezi jednotlivými klávesami) mi přijde opravdu fajn a dokážu si představit na klávesnici psát poznámky do školy, maily v kavárně či klidně delší texty v práci. Jasně, psaní na větší klávesnici je o něco pohodlnější, protože se člověk cítí tak nějak volněji, ale zde musíte brát v potaz parádní kompaktnost, kterou vám tato klávesnice v kombinaci s iPadem dopřeje.

Špatně na tom není ani trackpad. Co se týče jeho citlivosti, ta je v porovnání s Magic Trackpadem či trackpadem na MacBooku srovnatelná, díky čemuž se tak iPad ovládá opravdu příjemně. Jediné, na co si člověk musí chtě nechtě zvyknout, je jeho rozměr. Ten je v porovnání s klasickými trackpady výrazně menší, takže pokud jste zvyklí používat jejich celou plochu třeba pro přesouvání souborů z jednoho místa na druhé, zde vám trochu budou skřípat zuby. Jeho velikost je limitující ale třeba i pro vykonávání gest, na která jste jinak z iPadOS zvyklí, nebo alespoň minimálně mě se dělaly trochu hůře. V globálu se ale jedná o fajn možnost, jak iPadOS ovládat a v kombinaci s klávesnicí jsem za ní opravdu rád.

Abych však jen nechválil, je tu jedna věc, která mě tak trochu mrzí a do jisté míry i překvapuje. Tak nějak jsem totiž čekal, že válcový kloub umožní daleko větší možnosti náklonu iPadu, aby si jej tak mohl uživatel nastavit přesně tak, jak se mu na něj zrovna kouká. Bohužel, ani největší možný náklon není však vyloženě velkorysý, jelikož je zhruba 110° oproti základně. Pokud jste tedy vyšší, možná se vám na displej nebude alespoň v prvních chvílích koukat vyloženě přirozeně, protože nebude kolmo k vašim očím. Upřímně, moc to nechápu. Hliníková základna zařízení je totiž natolik těžká, že by určitě dokázala ještě větší „zaklonění“ iPadu udržet. Alespoň je tu tedy prostor pro zlepšení do budoucna.

Resumé

Přiznám se, že myšlenka klávesnic k iPadům s magnetickými zády se mi líbí od chvíle, kdy s ní Apple před lety přišel coby s Magic Keyboard. Háček je však jednak v tom, že jsem zvyklý pracovat na MacBooku, ale hlavně v tom, že částka, kterou si Apple za svou originální klávesnici pro iPady účtuje, mi přijde jednoduše nechutná. A o to víc mě vlastně EPICO Aluminium Keyboard Case oslovilo. Člověk totiž díky této klávesnici hned vidí, že si může parádní komfort užít i za méně než poloviční cenu, kterou už si upřímně dokážu i já sám coby příležitostný uživatel iPadu před sebou obhájit. Jasně, můžeme se zde bavit o určitých nedostatcích v čele s mírně omezenými možnostmi sklonu, ale jakmile si člověk na náklon iPadu zvykne a přijme i fakt, že trackpad je velikostně vcelku omezující z hlediska gest, bude z tohoto produktu nadšen. A to až tak, že díky němu začne přemýšlet nad tím, zda jeho příštím počítačem skutečně nebude přeci jen tablet, protože kombinace této klávesnice třeba se základním iPadem je cenově úplně jinde než základní MacBook Air. Za mě tedy zaslouží EPICO obrovský palec nahoru a pochvalu. Tohle se totiž fakt povedlo.

Sleva pro čtenáře

Pokud vás klávesnice zaujala, máme pro vás super zprávu. Díky slevovému kódu epico20 ji totiž můžete nyní získat o 20 % levněji a to jak ve verzi pro iPad Pro a Air, tak i ve verzi pro základní iPad.

Klávesnici pro iPad Air/Pro můžete zakoupit zde

Klávesnici pro základní iPad můžete zakoupit zde