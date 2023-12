Přestože byly v loňském roce Apple Watch Ultra po jejich představení mnohými kritizovány za jejich design, ve svém pracovním i osobním životě se čím dál tím častěji setkávám s lidmi, kteří mají na zápěstí právě tento model namísto klasických Apple Watch. Zatímco někteří na něj pak přešli právě z klasických Apple Watch Series, pro některé se jedná o zcela první Apple Watch. Co je však možná ještě zajímavější, naprostá většina lidí, na kterých Apple Watch Ultra vidím, absolutně nespadá do kategorie, kterou Apple loni prezentoval jakožto cílovou skupinu tohoto produktu. Nejsou to tedy žádní maratonci, potápěči, horolezci č vyznavači adrenalinových sportů. O některých sice vím, že rekreačně sportují, ale spoustě pak naopak vím, že se sportu nevěnují naprosto vůbec a Apple Watch Ultra tedy využívají skutečně jen jako běžné chytré hodinky pro notifikace a tak podobně. A právě tohle „sledování“ lidí mi nedávno vnuklo myšlenku, zda nebyly Apple Watch Ultra představeny coby sportovní hodinky jen proto, aby Apple nemusel přiznat svou chybu.

Jak už jsem zmínil výše, Apple Watch Ultra nosí evidentně naprosto všichni bez ohledu na to, pro koho jsou určeny – což je samozřejmě naprosto logické. Co mám však vypozorováno a odposlechnuto z rozhovorů s nimi, na těchto hodinkách si valná většina lidí necení ani tak jejich odolnosti, jakožto spíš velikosti displeje, ale hlavně pak výdrže jejich baterie. Právě tou totiž standardní Apple Watch model Ultra naprosto válcuje. A tím se vlastně dostáváme k meritu věci. Výdrž Apple Watch je zřejmě tou suverénně nejkritizovanější vlastností těchto hodinek a to už od jejich prvopočátku. Apple přitom na tuto kritiku lidově řečeno kašle a rok co rok ukazuje své hodinky s „all-day battery life“ nebo chcete-li celodenní výdrží baterie. Ta však mnoha uživatelům nestačí a žádají po něm alespoň dva až tři dny na jedno nabití, protože Apple Watch s takto „nastavenou“ výdrží by pro ně byly využitelnější. Je to ostatně právě výdrž, která některé uživatele od koupě hodinek zcela odrazuje.

Ačkoliv Apple nikdy tyto nářky nekomentoval, z řad odborné veřejnosti slýchali jablíčkáři často slova o tom, že Apple Watch lepší výdrž dostat nemohou, ani kdyby Apple chtěl, protože zkrátka disponují moc malým tělem, do kterého se větší akumulátor nevejde. Jejich využitelnost je navíc oproti konkurenčním smartwatch výrazně větší, kvůli čemuž však mají logicky i vyšší spotřebu baterie a tím pádem vydrží kratší dobu. Podobné vysvětlení přitom dává smysl – vždyť Watch Series či SE jsou opravdu drobným kouskem elektroniky se spoustou funkcí. A přes tuhle všechnu kritiku v kombinaci s obhajováním krátké výdrže Apple Watch Series a SE se najednou objeví Apple Watch Ultra, které nabízí výdrž podstatně lepší a lidé po nich hned skočí.

Applu muselo být dle mého názoru naprosto jasné, že se model Ultra stane velmi oblíbený mezi nepřeberným množstvím skupin uživatelů a nikoliv jen mezi vrcholovými, adrenalinovými sportovci. Kdyby však šel jinou cestou, než tou, kterou se vydal – tedy cestou vytvoření velkých, pohledově „drsných“ hodinek -, mohl by se snadno stát terčem kritiky za to, že si najednou už nestojí za svým přesvědčením ohledně výdrže baterie. Tolik let totiž razí teorii o dostačující jednodenní výdrži a najednou zčistajasna představí Apple Watch, které nabízí několikanásobek toho, na co jsme byli doposud zvyklí. Jinými slovy, kdyby Apple Watch Ultra vypadaly „jen“ jako větší Apple Watch, mohly by být vnímány jako určité uznání chyby, což se samozřejmě (nejen) v technologickém světě nenosí. Nechme teď přitom stranou druhou rovinu věci, která se točí kolem toho, zda by se standardně vypadající Apple Watch Ultra neprodávaly lépe než nynější model, protože by se mohly někomu líbit víc.

Možná je má úvaha zcela špatná a Apple od prvopočátku vyvíjel hodinky pro sportovce, jejichž vedlejším efektem je to, že jsou atraktivní i pro nesportovce. Ať už je však pravda jakákoliv, jsem přesvědčen o tom, že jinak než skrze Apple Watch Ultra si Apple přinést delší výdrž baterie na Apple Watch nemohl dovolit, protože by skutečně pošlapal to, za čím si stál. A kvůli tomu si i myslím, že pokud se v budoucnu klasické Apple Watch dočkají prodloužení výdrže baterie, což zcela určitě dočkají, bude se jednat o velmi pozvolný nárůst a nikoliv skok z jednoho dne na tři a tak podobně. Protože jakýkoliv větší skok by byl opět svým způsobem přiznáním toho, že to jde (a asi i šlo dřív), ale Applu se do podobné věci nechtělo.