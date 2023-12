iPhony se zřejmě již brzy dočkají malé revoluce ve WiFi připojení!

Osamostatňování se na poli komponentů pro iPhony pokračuje. Tak přesně tak by se daly bez jakékoliv nadsázky interpretovat slova velmi přesného analytika Jeffa Pua ze společnosti Haitong International Securities. Tomu se nyní podařily zjistit konkrétně detaily ohledně vývoje vlastního WiFi modulu, kterým Apple nahradí v dohledné době v iPhonech „cizí“ řešení.

WiFi modemy pro iPhony dodává v současnosti konkrétně Broadcom, pod kterým se však už podle Jeffa Pua takříkajíc houpe židle. V roce 2025 mají totiž dorazit na pulty obchodů první iPhony, které budou obsahovat modemy vyvinuté Applem. Ty mají podporovat konkrétně WiFi 7 a mají vynikat jak svou rychlostí, tak i úsporností. Velmi pozitivní je pak to, že narozdíl od vývoje 5G modemu jde Applu vývoj vlastního WiFi modemu bez větších komplikací a nezdá se tedy, že by hrozilo jeho nedokončení, ba právě naopak. Jeho vývoj má být totiž téměř u konce a před Applem je tak nyní primárně intenzivní testování, které mu pomůže odchytit veškeré chyby, které by jej sužovaly. I díky tomu by tedy neměl být problém dostat modem do prvních iPhonů již v roce 2025 s tím, že o rok později by se pak měl objevit v celé produktové řadě Applu.