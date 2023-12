iOS 17.2 opravil jednu z nejotravnějších a nejbizarnějších chyb iPhonů za poslední roky

V posledních týdnech jsme vás hned několikrát informovali o tom, že operační systém iOS 17 bylo možné „hacknout“ hračkou za pár dolarů. Řeč je konkrétně o zařízení Flipper Zero, které dokáže emulovat, číst a kopírovat RFID a NFC štítky, digitální přístupové klíče, dálkové ovladače a další. A díky firmwaru třetí strany se Flipper Zero dal použít i jako spamovací zařízení vysílající na iPhone například okno pro připojení Bluetooth zařízení, digitální klávesnici k Apple TV a tak podobně. Apple si s tímto problémem dlouho nevěděl rady, nicméně s iOS 17.2 se s ním naštěstí konečně vypořádal.

První zprávy o možném zahlcení iPhonů spamovými okny z Flipper Zero se začaly objevovat velmi krátce po vydání veřejné verze iOS 17 v září letošního roku. A jeliko s touto věcí Apple dlouho nic nedělal, začalo se mnoho uživatelů bavit právě tím, že si Flipper zajistili a začali s ním své okolí obtěžovat, kvůli čemuž byla tato chyba v médiích často propíraná. To se ale nyní konečně mění. V iOS 17.2 totiž dokázal Apple problém z velké části vyřešit a využitelnost Flipperu k obtěžování uživatelů tedy padá. Okna na iPhony je sice i nadále schopen posílat, nicméně v daleko menší frekvenci než tomu bylo doposud, díky čemuž tak už nehrozí, že by takto napadený iPhone přestal být využitelný. I z tohoto důvodu je proto dobré iOS 17.2 na iPhone nainstalovat.