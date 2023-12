Unikly plány budoucích čipů pro iPhony, iPady a Macy!

Jestli jsou iPhony něčím dlouhodobě proslulé, pak jsou to bezesporu jejich špičkové čipy, které z nich každoročně dělají nejvýkonnější smartphony světa. Nyní je navíc prakticky jasné, že se to do roku 2027 nezmění. Analytikům ze SemiAnalysis se totiž dostaly do rukou plány dvorního výrobce čipů pro iPhony, iPady a Macy, tedy společnosti TSMC, ze kterých je jasně patrné, že nás v následujících letech čekají další velké výkonnostní kroky kupředu.

TSMC má konkrétně v plánu rozjet co nejdříve vývoj 1,4nm výrobní technologie, kterou by mělo být schopné uvést do plného provozu pro výrobu čipů v roce 2027. Prvními iPhony s těmito čipy by tak měly být iPhony 19 Pro osazené čipem A21 Pro. Pravdou sice je, že do roku 2027 zbývá ještě opravdu hodně času, nicméně vzhledem k tomu, jak úzké vazby má TSMC na Apple a zároveň k tomu, jak je pro Apple tento výrobce dlouhodobě důležitý jak kvůli kvalitě jeho produktů, tak i loajálnosti, je takřka jisté, že to budou právě tyto iPhony, které se coby první smartphony na světě dočkají 1,4nm čipů. TSMC je totiž v tomto směru oproti konkurenci výrazně napřed a nezdá se, že by bylo možné jeho náskok v dohledné době jakkoliv dohnat.

Vývoj čipů v iPhonech:

‌iPhone‌ XR a XS (2018): A12 Bionic (7nm, N7)

‌iPhone‌ 11 (2019): A13 Bionic (7nm, N7P)

‌iPhone‌ 12 (2020): A14 Bionic (5nm, N5)

iPhone 13 Pro (2021): A15 Bionic (5nm, N5P)

iPhone 14 Pro (2022): A16 Bionic (4nm, N4P)

‌iPhone 15 Pro‌ (2023): A17 Pro (‌3nm‌, N3B)

iPhone 16 Pro (2024): „A18“ (‌3nm‌, N3E)

iPhone‌ 17 Pro (2025): „A19“ (2nm, N2)

‌iPhone‌ 18 Pro (2026): „A20“ (2nm, N2P)

‌iPhone‌ 19 Pro (2027): „A21“ (1,4nm, A14)

Pokud se pak ptáte na to, proč je důležité ovládat čím dál tím menší výrobní proces čipů, odpověď je jednoduchá. Díky zmenšování se totiž na stejnou plochu čipu vejde větší množství tranzistorů, které jsou díky tomu umístitelné blíže k sobě, což vede k menší energetické náročnosti. Větší počet tranzistorů na stejné ploše zase logicky přináší vyšší výkon daného čipu. Je nicméně otázkou, o kolik si 1,4nm čipy polepší oproti 2nm či nynějším 3nm.