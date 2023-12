Applu unikl design prototypů iPhonů 16! Podívejte se, co nás příští rok čeká

Může se to zdát k nevíře, ale od představení iPhonů 15 (Pro) uplynulo již zhruba čtvrt roku a proto zřejmě nikoho příliš nepřekvapí, že Apple již intenzivně pracuje na jejich nástupcích ve formě modelů 16 a 16 Pro. Zatímco však v předešlých týdnech unikaly informace primárně o iPhonech 16 Pro, nyní přišel portál MacRumors s velmi zajímavou dávkou informací o základních iPhonech 16. I ty se totiž zdají být extrémně zajímavé.

Portálu MacRumors se konkrétně podařily získat informace o designu několika prototypů, na kterých Apple testuje technologie určené právě pro iPhony 16 a ze kterých se tedy bude ve výsledku i rozhodovat o tom, jak budou novinky vypadat. Hned na úvod se sluší říci, že žádné revoluční změny designu nečekejte, jelikož ty svým způsobem proběhly letos zaoblením rámečků, zmatněním zad a nasazením Dynamic Island. Nejvýraznější změnou řady 16 má být přepracovaný zadní fotomodul, který u všech prototypů vypadá jinak než je tomu nyní. Apple se chce konkrétně vrátit zpět v čase a nasadit objektivy pod sebe, přičemž ve hře je jak ponechat je oddělené, jak je tomu nyní, tak i možnost jejich sjednocení, které využíval Apple u iPhonů X a XS.

Co se týče boků telefonu, za povšimnutí rozhodně stojí nasazení akčního tlačítka, které je v jednom případě podstatně větší než tomu je nyní. U žlutého prototypu pak Apple zase využívá jiný typ tlačítek pro ovládání hlasitosti, která nejsou oddělená tak výrazně, jako tomu je nyní. Teoreticky se může i jednat o jedno tlačítko, které bude fungovat na principu kolébky. Na druhém boku telefonu pak už není zajímavého takřka nic snad vyjma nového tlačítka na tmavém prototypu, které je umístěno ve spodní části telefonu. Jednat by se mělo o takzvané Capture tlačítko s tím,, že by mělo být dvouúrovňové a sloužit k focení, kdy první stisknutí by zaostřilo a domáčknutí pak fotilo.

Jelikož se jedná o rané prototypy, je třeba brát jejich vzhled s určitou rezervou. Výsledný iPhone z nich sice velmi pravděpodobně vzejde, nicméně klidně se může stát, že bude nakonec výsledkem kombinace všech tří prototypů, nebo bude doplněn o prvky, které v tuto chvíli nevidíme. Jako jasné se nicméně zdá minimálně to, že se nepočítá s přidáním třetího objektivu a místo ve fotomodulu není ani pro LiDAR.