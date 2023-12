Apple chystá Apple Watch Ultra s ještě větším displejem!

Když v loňském roce představil Apple první generaci svých odolných Apple Watch Ultra, zřejmě absolutně netušil, jaký hit se z těchto hodinek stane. Přestože je jejich cena relativně vysoká a svou odolností a funkcemi cílí primárně na aktivní sportovce a to navíc spíš ty vyznávající extrémní sporty, ve velkém je skupují snad všechny skupiny uživatelů. Vidět je tedy lze jak na zápěstí sportovců, tak i naprosto běžných lidí, kteří absolutně nesportují, ale třeba „jen“ sedí v kanceláři za počítačem. Nelze se proto absolutně divit tomu, že pro tento model chystá Apple do budoucna další výrazné zatraktivnění.

Analytikům ze společnosti TrendForce se podařila zjistit ohledně budoucnosti Apple Watch Ultra poměrně zajímavá informace. Apple dle jejich zdrojů konkrétně v současnosti pracuje na modelu, jehož displej bude o zhruba 10 % větší než tomu je v současnosti. A jelikož je toto zvětšení poměrně markantní, je víceméně jasné, že ho Apple nebude schopen dosáhnout „jen“ skrze zúžení rámečků kolem displeje. Ty jsou sice stále relativně široké, nicméně 10 % zobrazovací plochy navíc zcela určitě nedají. Větší displej však není to jediné, co Apple pro budoucí Apple Watch Ultra chystá. Zdroje totiž taktéž potvrdily to, že u nich chce Apple v budoucnu vyměnit dosavadní OLED displej za displej s microLED podsvícením, který by měl nabízet ještě lepší zobrazovací schopnosti, avšak zároveň by měl být úspornější a tenčí, což by Applu umožnilo do těla hodinek „nacpat“ větší baterii či další komponenty. Bohužel, práce na takto vylepšeném modelu jsou stále v plenkách a dříve než v roce 2026 se jej nedočkáme.