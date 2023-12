EU chce, aby šlo Spotify opět předplatit přes iPhone

Zdá se, že vedení Applu letošní vánoční svátky vyloženě s klidnou hlavou neprožije. V posledních dnech a týdnech se totiž objevuje čím dál tím víc zpráv o tom, že tohoto kalifornského giganta čeká minimálně na území Evropské unie tvrdý boj proti novému zákonu o digitálních trzích, který by mohl výrazně ovlivnit jeho podnikání. A to konkrétně tak, že by jej přiměl k výraznému otevření jeho ekosystému služeb a softwarových řešení, jelikož je mohou regulátoři EU shledat za antimonopolní. Po donucení Applu k přijetí podpoře obchodů s aplikacemi třetích stran, které by na iPhony měly dorazit již na začátku příštího roku, se nyní schyluje i nad provizním systémem, který Apple provozuje.

Regulátoři Evropské unie mají konkrétně podle dostupných informací v budoucnu po Applu požadovat, aby umožnil konkurenčním službám přesměrování uživatelů z platebního systému na vlastní řešení, čímž by de facto obešly právě jeho provizní systém. Právě proti němu se přitom v minulosti ohradilo například Spotify či Epic Games, přičemž zatímco první zmiňovaná společnost v současnosti kvůli provizím neumožňuje přes iOS aplikaci předplatné zařídit, aby se vyhnula provizím, druhá zmiňovaná společnost dokonce z App Store se svou hrou Fortnite odešla, respektive z něj byla Applem smazána, protože se snažila provizní systém obejít vlastním řešením.

Rozhodnutí EU ohledně nutnosti tolerovat Applem na jeho zařízeních další platební metody než ty své by mělo být podle zdrojů agentury Bloomberg oznámeno začátkem příštího roku a je prakticky jasné, že se proti němu bude Apple snažit bojovat. Přeci jen, jakékoliv odvedení uživatele služby či aplikace mimo platební systém z jeho dílny jsou pro něj ušlé peníze. Zisky z App Storu jsou pro něj přitom v posledních letech čím dál tím důležitější.