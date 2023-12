Technologičtí giganti se spojili proti Applu! Chtějí jej donutit k něčemu, co nikdy nechtěl

Zdá se, že se nad Applem v Evropské unii začínají stahovat mračna čím dál víc. Poté, co jej regulátoři EU přiměli k přechodu z Lightningu na USB-C a do budoucna i k podpoře alternativních obchodů s aplikacemi či zřejmě otevření NFC pro ostatní platební systémy a aplikace, po něm totiž chce nově vzniklá skupina technologických gigantů mnohem víc. Jedná se přitom dle nich „jen“ o reakci na jeho fungování na území EU, které vnímají jako protisoutěžní a které by tedy měla i po jejich tlaku EU ještě více prošetřit.

Nově vzniklá Koalice pro otevření digitálních ekosystémů (CODE) se skládá z opravdu těžkých vah v čele s Googlem, Metou, Qualcommem, Nothingem, Lenovo, Operou, ale třeba i Motorolou, Honorem, Lynx či Wire. Po Applu pak žádají na první pohled jednoduchou věc – co nejvíce otevřít jeho ekosystém spolu s operačními systémy službám a aplikacím třetích stran, aby si tak mohli uživatelé lépe vybrat, co na iPhonech, Macích a dalších Apple produktech chtějí využívat. Jinými slovy, CODE chce přimět Evropskou unii skrze její nové zákony o digitálních trzích k tomu, aby Applu nařídila, aby nejen společnosti v CODE mohly na jeho produkty dostat své služby a aplikace jednoduše.

CODE plánuje podle dostupných informací spolupracovat se zákonodárci, akademiky a celkově spoustou odborníků na tom, aby byla v Evropské unii digitální otevřenost maximální prioritou a aby byly zákony o digitálních trzích dodržovány všemi beze zbytku přesně tak, jak byly zamýšlené. Háček je však v tom, že zatímco prakticky všechny společnosti v CODE již otevřené jsou, Apple si dlouhé roky zakládá na úplném opaku, kvůli čemuž je pro něj celá záležitost velmi nepříjemná. Právě z toho důvodu se tak snaží i mnohé své služby dostat mimo prostor, ve kterém by se na ně jinak vztahoval právě zákon o digitálních trzích. Skvělým příkladem je například iMessage, u kterých hrozilo, že by je musel Apple otevřít komunukátorům třetích stran, ale nyní to poté, co je Apple dokázal vylíčit jako v EU nepříliš využívané (a to hlavně v podnikové sféře), zřejmě nebude nakonec potřeba. Tak či tak, před Applem jsou zcela určitě tvrdé právní bitvy, které se mohou táhnout i několik dlouhých let.