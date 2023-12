Vision Pro zřejmě nepůjde koupit online! Zde je důvod

Nedávno představený headset Vision Pro nemá způsobit revoluci jen ve vnímání AR/VR headsetu jako takových, ale taktéž v tom, jakým stylem půjde koupit – tedy minimálně z hlediska standardů Applu. Zdroje Marka Gurmana totiž tvrdí, že si jej coby první Apple produkt nebudete moci koupit z pohodlí domova přes Apple Online Store s doručením kurýrní službou. Přes eshop Applu si jej sice bude možné zarezervovat, vyzvednout jej však bude třeba v některém z Apple Storů a to z dobrého důvodu.

Zdroje Gurmana tvrdí konkrétně to, že Apple chce, aby uživatelský zážitek z headsetu byl co možná nejlepší, což se pokusí zajistit vším, co bude v jeho silách. A právě to nezvládne jinak, než při návštěvě nového majitele headsetu přímo na prodejně. Tam mu bude nejen vysvětleno, jak headset ovládat, ale zároveň mu má být produkt přizpůsoben, aby mu naprosto dokonale seděl na hlavě. Přizpůsobení má spočívat v ideálním nastavení hlavového pásku, vhodné velikosti světelného těsnění kolem očí či volitelných dioptrických čoček dle předpisu lékaře. Zdá se tedy, že každý Vision Pro bude do jisté míry výsledkem solidní jablečné alchymie. Zda mu to bude stačit na úspěch ukáže nicméně až čas.