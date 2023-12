Recenze RØDE Wireless PRO: Královsky vybavený dvoukanálový set nejen pro profesionály

Po RØDE Wireless ME a Wireless GO II přichází známý australský výrobce s verzí PRO, přičemž schopnostmi i výbavou tento dvoukanálový set působí opravdu královsky. Kromě mnoha jiných předností, jež zahrnují například větší stabilitu spojení s dosahem až 260 m, propracované algoritmy vybuzení Gain Assist nebo široké možnosti připojení a kompatibility prakticky pro všechny hlavní platformy, je to především 32-bitový záznam a synchronizace časovým kódem. Zdá se, že firma skutečně na ničem nešetřila a v kompaktním balení zákazníkovi nabízí v podstatě vše, co by mohl potřebovat. Přestože RØDE Wireless PRO cílí spíše na náročnější uživatele, jeho benefity přivítají i méně zkušení tvůrci obsahu, protože používání je jednoduché a intuitivní.

Co se nachází v balení

Po vysunutí z typicky designově povedeného boxu narazíte na dvě kruhové perforace usnadňující vyjmutí čistě bílé krabičky, jež v sobě ukrývá vše, co si pro vás RØDE připravilo, a že toho není málo. Uvnitř se nachází dvě na první pohled takřka identická pouzdra a v zadní přihrádce pak samostatně kabel USB-C na USB-C o délce 40 cm s vysokým datovým tokem.

Fotogalerie RØDE Wireless PRO box front RØDE Wireless PRO box back RØDE Wireless PRO box side 1 RØDE Wireless PRO box bottom RØDE Wireless PRO box open RØDE Wireless PRO box open 2 RØDE Wireless PRO box open 3 RØDE Wireless PRO cases closed OK RØDE Wireless PRO out of box 2 RØDE Wireless PRO USB-C cable detail 1 Vstoupit do galerie

První pouzdro, které výrobce označuje Charge Case PRO, obsahuje oba vysílače a přijímač usazené do lůžek s USB-C, které zprostředkovávají dobíjení všech prvků a na zadní straně je opatřeno stejným konektorem pro připojení ke zdroji energie a komunikaci. Výhodou zde je, že v aplikaci RØDE Central takto lze nastavovat všechny 3 komponenty současně. Samotný case o rozměrech 10,1 x 8,2 x 7 cm má integrovaný akumulátor s kapacitou 4200 mAh, který se dostane na 100 % za 2,5 hodiny, a je-li plně nabitý, dokáže poskytnout 2 kompletní cykly nabíjení celému setu.

Fotogalerie #2 RØDE Wireless PRO case front 1 RØDE Wireless PRO case top 1 RØDE Wireless PRO case back 1 RØDE Wireless PRO case bottom 1 RØDE Wireless PRO cases open 1 RØDE Wireless PRO cases open 2 RØDE Wireless PRO cases open 3 RØDE Wireless PRO TXs RX and case top RØDE Wireless PRO TXs RX front Vstoupit do galerie

V druhém z pouzder (Accessory Case) pak najdeme veškeré dodávané příslušenství, konkrétně dva přídavné klopové mikrofony Lavalier II společně s protivětrnou ochranou pro ně i oba vysílače, po dvou kusech praktického magnetického klipu MagClip GO, svorky pro uchycení Lavalier II s barevně odlišenými značkovači pro lepší orientaci a hadřík k udržení komponentů v čistotě. Zbytek prostoru zabírají kabely, s nimiž RØDE Wireless PRO spojíte s počítačem, telefonem, tabletem nebo kamerou, jmenovitě kroucený 3,5mm stereo jack s dosahem až 400 mm, dále 30cm MFi certifikované USB-C na Lightning pro vybrané modely iPhonů a iPadů a USB-C na USB-C o stejné délce.

Fotogalerie #3 RØDE Wireless PRO accesory case 1 RØDE Wireless PRO accesory case open 1 RØDE Wireless PRO accesory case open 2 RØDE Wireless PRO case lighting detail RØDE Wireless PRO 3,5 jack red RØDE Wireless PRO case USB-C detail RØDE Wireless PRO Lav II RØDE Wireless PRO Lav II windshield 1 RØDE Wireless PRO TX Lav II dead cat RØDE Wireless PRO Mag Clip 1 RØDE Wireless PRO on table 1 Vstoupit do galerie

Jak vypadá, pracuje a co RØDE Wireless PRO umí

Proporčně se vysílače TX a přijímač RX s rozměry 4,6 cm na šířku, 4,4 cm do hloubky a 2 cm výšky neliší. Rozdíly nalézáme při bližším pohledu v rozložení ovládání a absenci integrovaného mikrofonu u přijímače.

Na vysílačích jsou k dispozici dvě tlačítka, jedno vespod, jehož stisknutím lze docílit ztlumení a podržením vypnutí, a druhé vlevo nahoře hned vedle mikrofonu, které zahájí nahrávání do interní paměti, což zároveň signalizuje rozsvítivší se červená dioda. TX jsou nyní opatřeny šroubovacím mechanismem, který zajistí, že nedojde k nechtěnému vysunutí či odpojení klopového mikrofonu. Zmíněná funkce Gain Assist společně s nahráváním Safety Channel ve dvou hlasitostních úrovních v 32-bitové kvalitě poskytuje jistotu, že budete mít s čím pracovat, i když podmínky nebudou ideální. K záznamu je možné využít 32 GB interní paměti, což odpovídá naprosto dostačujícím více než čtyřiceti hodinám. Vynikající zvuk broadcastové kvality zajišťují kondenzátorové (elektret) mikrofony se všesměrovou charakteristikou a frekvenčním rozsahem 20 Hz až 20 kHz.

Fotogalerie #4 RØDE Wireless PRO TX hand top TX RØDE Wireless PRO TX jack TX RØDE Wireless PRO TX bottom detail made in TX RØDE Wireless PRO TX clip TX RØDE Wireless PRO TX clip 2 TX RØDE Wireless PRO RX hand display RX RØDE Wireless PRO bottom control RX RØDE Wireless PRO RX side detail RX RØDE Wireless PRO RX detail top power RX Vstoupit do galerie

Duální přijímač je vybaven přehledným barevným displejem informujícím o všech klíčových parametrech, jako je úroveň signálu, aktivace záznamu nebo ztlumení, přičemž většinu dalších nastavení typu volba inteligentního řízení zisku nebo výstupní úrovně podle toho, zda je RX připojen ke kameře, headsetu nebo sluchátkům, lze provést pomocí dvou tlačítek na spodní straně přímo na zařízení a ve středu nahoře se nachází vypínač. Velkou výhodu představuje možnost využití jako audio rozhraní v kombinaci s počítači i mobilními zařízeními a streamování.

Společné mají všechny 3 součásti klipové uchycení, USB-C konektivitu, zhruba 7 hodinovou výdrž interního akumulátoru i hmotnost pouhých 36 g. V porovnání s předchůdci se výrobci podařilo ještě zrychlit párování a po vyjmutí z pouzdra je set prakticky okamžitě připraven fungovat. Stran technických údajů je třeba dodat, že digitální přenos RØDE Wireless PRO probíhá v pásmu 2,4 GHz a využívá 128-bitové šifrování.

Software

Softwarová výbava, kterou RØDE k Wireless PRO poskytuje je poměrně bohatá a zahrnuje RØDE Central a RØDE Central Mobile sloužící k přehlednému a detailnímu nastavení TX i RX napříč platformami, dále RØDE Connect k produkci podcastů, UNIFY pro mix i streaming na počítačích a mobilní aplikace RØDE Reporter společně s RØDE Capture k pořizování záznamů.

Fotogalerie #5 RØDE Wireless PRO case USB-C MacBook macOS Sonoma Rode Central Case plug screen 1 Rode Central macOS Sonoma Rode Central Case plug screen 2 Rode Central macOS Sonoma Rode Central Case plug screen 3 Rode Central firmware update macOS Sonoma Rode Central Case plug screen 4 Rode Central firmware update macOS Sonoma Rode Central Case plug screen 5 Rode Central macOS Sonoma Rode Central Case plug screen 6 Rode Central macOS Sonoma Rode Central Case plug screen 7 Rode Central macOS Sonoma Rode Central TX screen 1 Rode Central macOS Sonoma Rode Central TX screen 2 Rode Central macOS Sonoma Rode Central TX screen 3 Rode Central RØDE Wireless PRO TX iPhone Rode Central hand Rode Central Mobile Rode Central iPhone Wireless PRO screen 1 Rode Central Mobile Rode Capture iPhone screen Rode Capture Rode Central iPhone Wireless PRO screen 2 Rode Capture macOS Sonoma Wireless source RX screen RX jako zdroj macOS Sonoma macOS Sonoma Studio One source RX screen RX jako zdroj v DAW Studio One Vstoupit do galerie

RØDE Wireless PRO dokáže spolupracovat s téměř jakýmkoli multimediálním softwarem, kdy jej po připojení přijímače, který se hlásí jako Wireless PRO RX, můžete v rámci systému nebo jakékoliv podporované aplikace typu DAW a podobně vybrat jako vstupní zdroj.

Osobní dojmy, postřehy a hodnocení

Při srovnání výstupů s Wireless GO II jsou rozdíly poslechově těžko rozeznatelné, RØDE zkrátka drží kvalitu na vysoké úrovni, pokud jde o stabilitu spojení a dosah, jsou již odlišnosti znatelné a Wireless PRO je na tom oproti předchůdcům lépe. Na zahradě, která má délku 100 m, za ne zrovna ideálních povětrnostních podmínek, spojení drželo téměř po celou dobu, kdy na sebe RX a TX viděly a v uzavřeném prostoru jsem nenarazil na jediný výpadek ani přes patro, stěny, různé překážky nebo zavřené dveře. Mnoho lidí se pásmu 2,4 GHz pro jeho zaplněnost vyhýbá, RØDE však již mnohokrát prokázalo, že s jeho produkty není důvod k obavám.

Díky samostatnému tlačítku pro záznam na obou vysílačích, mohou tyto pracovat i bez přijímače jako dva samostatné rekordéry, které si lze vzít s sebou na interview nebo je jednoduše využít k pořízení jakékoli nahrávky do interní paměti. Zde stojí za zmínku například situace, kdy k jednomu z vysílačů připojíte video mikrofon a pokryjete tak jednu část prostoru, zatímco druhý poslouží pro snímání zblízka. Také možnost sluchátkového mono či stereo monitoringu s nastavitelnou úrovní je skvělá věc, zvláště pracujete-li s bezzrcadlovkou, která nemá samostatný sluchátkový výstup. Opět se nabízí modelové využití, kdy přes USB-C propojené třeba s iPhonem na něj zaznamenáte celou akci, rozhovor či komentář a skrze 3,5mm výstup máte ve sluchátkách po celou dobu jasno v tom, jaký bude výsledek. Práci se setem usnadňuje také rychlý přístup k souborům, které lze po připojení kopírovat z interní paměti přes RØDE Central nebo za chodu aplikace přímo ve Finderu. 32 bitová hloubka poskytuje větší dynamický rozsah, což do značné míry eliminuje riziko přebuzení a nabízí více prostoru pro zpracování audia v postprodukci.

Celkově lze říci, že se s Wireless PRO firma opět posunula zvukově, po stránce stability i nabídky funkcí, jejichž ovládání je i přes široké možnosti srozumitelné, k čemuž přispívá i přehledné rozhraní aplikace RØDE Central. Množstvím doplňků, včetně dvou kvalitních klopových mikrofonů a praktického dobíjecího pouzdra se tak k uživateli dostává vše, co by mohl potřebovat pro pořízení broadcastového audia na špičkové úrovni.

Snad jedinou vadou na kráse je přes jistou efektnost lesklý povrch na přední straně obou vysílačů i přijímači, na kterých tak zůstávají stopy otisků a odrážející se světlo, případně viditelné objekty esteticky zcela nekorespondují s označením „PRO“.

Cena

Jak již bylo řečeno RØDE Wireless PRO zaujme spíše ty, kdo to s produkcí berou vážně, svou vybaveností i technickými parametry již zasahuje do vyšší kategorie, než například Wireless ME, čemuž odpovídá také cenovka. Set pořídíte u prodejce DISK Multimedia za 12 890 Kč. Za tyto peníze se k vám však dostane skvěle vyladěný produkt schopný poskytnout vynikající výstupy, přičemž vás nečeká ani žádné dokupování nabíječek, potřebné kabeláže, klopových mikrofonů a dalších doplňků typu protivětrné ochrany, neboť je vše z toho již součástí balení.