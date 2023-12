Vydání USB-C Magic Keyboard, Mouse a Trackpadu na jaře nečekejte. Nedává žádný smysl

V posledních dnech se některými médii prohnaly zprávy o tom, že chce Apple na jaře vydat revidované verze svých Magic periferií v podobě Magic Mouse, Keyboard a Trackpadu. U těch se sice očekává „jen“ přechod z Lightningu na USB-C, nicméně vzhledem k tomu, že začal Apple na tento port přecházet už i u iPhonů či AirPods, dává jeho změna u Magic periferií rozhodně smysl. Umožnila by totiž ve výsledku jejich nabíjení jednotným kabelem. Bohužel však musíme říci, že jarní vydání je dost nepravděpodobné.

Když pomineme to, že zprávy o jarním upgradu Magic periferií z Lightningu na USB-C nepochází od příliš důvěryhodného zdroje, který se v minulosti nesčetněkrát spletl, je třeba si uvědomit i to, jakou má Apple představovací strategii podobných produktů. Ta je totiž ve své podstatě naprosto jednoduchá a čitelná, jelikož spočívá v představování příslušenství spolu s produkty, se kterými dává největší smysl. A právě zde je zakopaný pes. Na jaře příštího roku má totiž Apple představit jen MacBooky Air M3 spolu s iPady Air a Pro. Ani v jednom případě se tedy nejedná o produkt, se kterým byl dávalo představení Magic periferií s USB-C velký smysl.

Jedinými produkty, které si lze s příchodem Magic periferií s USB-C spojit, jsou z logiky věci stolní počítače Mac mini, Mac Studio a Mac Pro. Háček je však v tom, že zatímco Mac mini možná příští rok vůbec nedorazí, jelikož se v předešlých měsících objevily zprávy o vynechání M3 čipů, Mac Studio a Mac Pro na začátek příštího roku naplánovány nejsou (alespoň podle dostupných úniků informací). Ano, leccos se sice může změnit a například Mac mini přeci jen s M3 dorazí, avšak upřímně řečeno, kdyby byl tento krok v plánu na nejbližší měsíce, pravděpodobně by se o něm už díky únikům informací vědělo.

Apple si navíc může čekání s Magic perfieriemi dovolit i z toho důvodu, že jej zkrátka absolutně netlačí čas. Nařízení EU ohledně přijetí jednotného nabíjecího portu se totiž na tyto produkty nevztahuje, takže kdyby kalifornský gigant chtěl, teoreticky je může do konce svých dnů prodávat v tomto stavu. Tedy za předpokladu, že EU své nařízení do budoucna nerozšíří jednak na periferie k počítačům a co je ještě důležitější, i na již existující produkty. V současnosti totiž platí, že USB-C port na území EU musí elektronika (konkrétně smartphony, tablety, počítače či foťáky) mít až od podzimu příštího roku a to jen v případě, že se bude jednat o novou verzi nebo chcete-li generaci. Díky tomu tedy bude moci Apple vesele prodávat Lightning iPhony i poté, co toto nařízení začne platit, jelikož budou tyto modely starými, nepozměněnými a tedy „krytými“.

Podtrženo, sečteno – Apple má z hlediska aktualizace Magic periferií zcela volnou ruku a i proto nemá příliš smysl očekávat, že by se do jejich upgradu hrnul jakkoliv zbrkle nebo snad jen tak, že by načasování zkrátka nedávalo smysl. A když k tomuto kroku nepřistoupil ani nedávno při představení iMaců M3, které si o USB-C verzi Magic periferií přímo říkaly, opravdu se nedá očekávat, že by je ukázal po boku produktů, se kterými se budou prodávat jen stěží.