Gratulujeme: Magic Mouse je s námi neuvěřitelných 14 let a do důchodu se nechystá!

Psal se 1. října 2009, když Apple uvedl do prodeje Magic Mouse, v té době první multi-touch myš na světě. Od té doby uplynulo neuvěřitelných 14 let a světe div se, Magic Mouse je stále jedinou myší, kterou Apple nabízí. Navíc jediná změna, kterou Magic Mouse prošla, přišla 13. října 2015, kdy Apple vyměnil dvojici AA baterií za Lightning port sloužící k nabíjení Magic Mouse. Pokud pomineme příchod černé verze a barevných variant pro iMacy, pak se za 14 let skutečně Magic Mouse změnila pouze tím, že baterie vyměnil Apple za nabíjení pomocí Lightningu.

Řada z nás doufala, že za 14 let se přece jen svět posunul a když se podíváme na iPhone z roku 2009 a z roku 2023, jedná se o zcela jiné produkty s neuvěřitelně rozdílným výkonem ve všech směrech. Pokud jste však čekali, že včerejší keynote bude ta, která přinese novou myš, pak jste čekali marně. Applu se zřejmě podařilo v roce 2009 vytvořit nejgeniálnější produkt v historii technologií, protože hledat cokoli v technologickém světě, co by vydrželo na trhu bez jakékoli změny dlouhých 14 let, je téměř nemožné.

Vlastně dva produkty by tu byly a těmi jsou Magic Keyboard a Magic Trackpad. Oba tyto Magic produkty se sice dočkaly drobných vylepšení, ale s výjimkou Touch ID tlačítka není taktéž příliš o čem mluvit. Apple zkrátka na periférie kašle a je jedno, co si o tom zákazníci myslí. Už roky se v diskusích objevují prosebné příspěvky, ve kterých by lidé ocenili podsvícenou Magic Keyboard a podobné záležitosti, které však Apple nereflektuje.

Osobně Magic Mouse používám dlouhých 14 let a to v jistém období 18 hodin denně, nyní již mnohem méně, ovšem i tak musím uznat, že mi práce s ní vždy vyhovovala. Jsou však i tací uživatelé, kterým zkrátka její ergonomie v ruce nesedí a Apple za 14 let nepřišel s alternativou. Navíc zcela upřímně, technologie jako je například haptická odezva nebo něco podobného by se již v dnešní době do Magic Mouse rozhodně daly začlenit.