Jak originálně zabalit mobilní telefon k Vánocům?

iPhone nebo jakýkoliv jiný mobilní telefon pozná podle typické krabičky pod stromečkem téměř každý. Pokud ho tedy chcete darovat k Vánocům, buďte originální a kromě klasického balicího papíru a dárkové tašky zkuste i jiné možnosti.

Dárku můžete dát neobvyklé tvary nebo ho připojte k něčemu jinému, co bude mít váš blízký pod stromečkem. Případně se zaměřte na netradiční předání a moment překvapení.

1. Balení jako od profesionála

Pokud chcete zabalit smartphone do krabice, kupte větší velikost, abyste obdarovaného lehce zmátli, a dejte si záležet na celkovém provedení. Pro začátek doporučujeme zhlédnout různá instruktážní videa, které vám pomohou zlepšit techniku a přinesou inspiraci na případné zdobení.

Vystačíte si s klasickým balicím papírem, stuhou a mašlí, třeba ve zlatých, zelených nebo červených tónech, které k Vánocům zkrátka patří.

2. Balíček v neobvyklém tvaru

Oživlé dárky s motivy zvířátek se budou líbit hlavně dětem. Stačí krabičku zabalit do papíru a pak přidat dekorace ve tvaru očí, uší a čumáku. Efektními tvary panenek a květin zase potěšíte ženy. Možností máte několik, nejčastěji se ale využívají různé skládačky, kraftový papír, látky nebo bavlny.

A čím se trefit do vkusu mužům? Třeba oblekem ve stylu Agenta 007, motivy aut nebo nářadí. Záleží, co se mu líbí a jaké má záliby. Fantazii se meze nekladou a důležité je, že každý hned nepozná, co se uvnitř skrývá.

3. Spojte dva dárky v jeden

Nikdo neříká, že musíte každý dárek zabalit zvlášť. Mobilní telefon může držet v rukou třeba plyšový medvídek a dětem ho zase s velkou slávou přiveze nákladní auto. Případně dejte více dárků do jedné velké krabice, aby si je dotyčný mohl postupně rozbalovat a přitom netušil, jestli na dně nečeká ještě nějaký poklad.

4. Využijte moment překvapení

Rozzářené oči dětí, ale i dospělých, jsou na Vánocích to nejkrásnější. Kromě samotného dárku a jeho balení se tedy zaměřte i na způsob, jakým budete dárek předávat. Danou osobu můžete například překvapit vyzváněním oblíbené melodie, která ji dovede až k vysněnému smartphonu.

A pokud jste zvyklí rozbalovat si dárky jen pod stromečkem, zahrajte danou melodii, až na obdarovaného přijde řada. Schválně, jak rychle se do rozbalování dárků pustí a za jak dlouho najde ten, ve kterém na něj čeká nový telefon.

5. Zkuste japonskou techniku furoshiki

Novinkou balení dárků k různým příležitostem včetně Vánoc je japonská technika furoshiki, která vychází z tradičního umění origami. Místo běžného balicího papíru a stuhy se při ní ale využívají šátky a další dekorativní látky.

V poslední době se těší velké oblibě nejen proto, že je tak odlišná od západních tradic, ale i pro svůj ekologický rozměr. Šátky totiž můžete používat stále znovu. Letos do nich zabalíte mobilní telefon a příští rok třeba knihu nebo sadu šperků. Potřebovat budete jen šátek o rozměrech zhruba 30×30 centimetrů. Výhodou je, že na malé krabičce krásně vynikne i jednoduchý uzel, přesto bude dárek působit tajemně.

Jak na něj? Nejprve krabičku položte doprostřed tak, aby cípy byly umístěné proti jejím rovným stranám. Pak přes ni přehněte horní cíp a nahoře udělejte uzel pomocí pravého a levého cípu. Nakonec ještě okolo uzlu obtočte spodní cíp a máte hotovo. Takto zabalený dárek můžete ozdobit větvičkami, šiškami nebo jinými vánočními dekoracemi.