Čeká iPhony a Apple Watch zemětřesení? Odchází člověk, který zodpovídal za jejich vzhled

V posledních měsících se s odchody vysoce postavených zaměstnanců Applu roztrhl pytel a jak se zdá, Timu Cookovi se stále nedaří zašít. Agentura Bloomberg totiž informovala o víkendu o tom, že řady kalifornského giganta opouští viceprezident pro produktový design iPhonu a Apple Watch.

Řeč je konkrétně o Tangu Tanovi, který na vzhled iPhonů a Apple Watch dohlížel v posledních letech. Důvod jeho odchodu z Applu sice není znám, podle dostupných informací se však jedná pro firmu o poměrně nepříjemnou ránu, kterou se bude alespoň prozatím snažit zacelit jen operativně určitým přerozdělením jeho pracovní náplně stávajícím zaměstnancům. Na design iPhonu bude konkrétně dohlížet Richard Dinh coby jeden ze členů dřívějšího Tanova týmu, zatímco viceprezidentka hardwarového inženýrství pro Macy Kate Bergeron dostane pod svá křídla Apple Watch. Další Tanovy projekty v čele s designem příslušenství a akustických produktů má převzít Matthew Costell, který dříve zastával pozici provozního ředitele Beats a nyní se v Applu právě o Beats stará.

Pro Apple je poměrně pozitivní, že Tan jeho řady opustí „až“ v únoru příštího roku, takže je zde stále relativně dost času na předání jeho práce kolegům se vším, co podobný krok obnáší. Je nicméně jasné, že do budoucna bude třeba na jeho místo najít náhradu, jelikož lidé, kteří jeho práci nyní převezmou, měli už teď extrémní zodpovědnost a jen stěží si tedy lze představit, že by jim Apple „naložil“ další a tím do jisté míry ohrozil kvalitu celku. Vrásky na čele přitom nedělá Tanův odchod jen vedení společnosti, ale taktéž jeho podřízeným, kteří měli Bloombergu sdělit, že to byl právě Tan, kdo rozhodoval o „kritických“ rozhodnutích ohledně iPhonů, Apple Watch a AirPods. Jinými slovy, byl to právě on, kdo do značné míry rozhodoval o tom, jak budou tyto produkty vypadat a co nabídnou. Je tedy zcela klíčové, aby na jeho post v budoucnu přišel někdo, kdo dokáže držet vysoký standard Apple produktů i nadále.