Šéfovi OpenAI zkolaboval po jeho vyhazovu ze společnosti náporem zpráv iPhone

Jméno Sam Altman slyšel v posledních týdnech či měsících snad úplně každý. Jedná se totiž o generálního ředitele šéfa OpenAI, který byl z této firmy nedávno vyhozen, aby jej následně zaměstnal Microsoft, ze kterého se však po pár dnech opět vrátil do čela OpenAI. Pokud se vám zdá jeho pracovní cesta už nyní neuvěřitelná, pak vězte, že je možná ještě šílenější než si dokážete představit. Jeho vyhazov z čela OpenAI totiž přišel jako blesk z čistého nebe, který absolutně nikdo nechápal – a to samozřejmě ani sám Altman. V jednom z rozhovorů se proto nyní rozhodl podělit o to, co se dělo bezprostředně poté, co se ve světě rozkřiklo, že v OpenAI končí.

V jednom z nedávno vydaných podcastů na nedávný vyhazov z OpenAI Sam Altman zavzpomínal v souvislosti s jeho iPhonem. Vyhazov byl totiž tak nečekaný, že jakmile se o něm začali dozvídat jeho známí, ale taktéž média, fanoušci a další lidé, začali jej ve velkém bombardovat telefonáty, zprávami, označováním na sociálních sítích a tak podobně. Tohle všechno se přitom začalo dít de facto v jednu chvíli. Altmanův iPhone kvůli tomu dokonce zcela zkolaboval. Co za model přesně má sice nevíme, zato však víme, že se mu telefon zasekl a přestal reagovat, přičemž poté mu přestaly chodit zprávy a následně se všechny doručené označily rovnou jako přečtené. Vyhazov Altmana tedy způsobil ve světě až tak velký poprask, že si s ním neporadil an vynikající výkon iPhonu, což už je opravdu na pováženou.