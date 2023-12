Recenze Suunto Vertical: Spolehlivý parťák do nepohody

Společnost Suunto letos na jaře představila nový model svých chytrých hodinek. O Suunto Vertical se záhy začalo mluvit jako o největším překvapení roku, což je vzhledem k pestrosti trhu s chytrými hodinkami hodně odvážné tvrzení. My jsme měli možnost tyto hodinky, překypující nejrůznějšími funkcemi vyzkoušet na vlastní kůži. Co na ně říkáme?

Technické specifikace

Hodinky Suunto Vertical jsou podobně jako třeba Apple Watch Ultra určené především pro outdoorové náročnější sporty. Jsou k dostání ve verzích se solárním dobíjením a bez něj, nabízí vysokou odolnost, snadnou opravitelnost a dlouhou výdrž baterie. Rozměry hodinek Suunto Vertical činí 49 x 13,6 mm, váha se liší podle toho, zda je jedná o ocelovou (64 g) nebo titanovou (55 g) verzi, sklíčko hodinek je vyrobeno z odolného safírového krystalu. Luneta hodinek je pevná, šířka řemínku činí 22 milimetrů.

Výčet funkcí a vlastností, které Suunto Vertical nabízí, je opravdu velký, a navíc se bude v průběhu času postupně rozrůstat. Pojďme si tedy shrnout naprosté základy, mezi které patří měření tepu na zápěstí, přizpůsobitelné ciferníky, kombinace ovládání za pomoci tlačítek a přes barevný podsvícený dotykový displej, voděodolnost do 100 metrů, kompas, sledování aktivity a spánku a spoustu dalšího. Suunto Vertical umí také měřit saturaci kyslíkem v krvi, nabízí podporu ovládání médií, kompatibilitu se sportovními komunitními platformami typu Strava, podporu notifikací z telefonu, a pro majitele smartphonů s Androidem nabízí také možnost odesílání předdefinovaných odpovědí na zprávy.

Displej hodinek má úhlopříčku 1,4”, rozlišení 280 x 280 px a nabízí manuální přizpůsobení jasu. Hodinky můžete používat v kombinaci s hrudními pásy s Bluetooth konektivitou. Suunto Vertical prošly armádními testy v extrémním prostředí, provozní teplota se pohybuje od -20 °C do 55 °C.

Balení a vzhled

Suunto Vertical jsou dodávány v odolném, kvalitně zpracovaném, minimalistickém balení, jehož součástí je kromě hodinek jako takových silikonový řemínek a nabíječka typu „kolébka“ (bez adaptéru). Na první pohled vypadají Suunto Vertical poměrně masivně, po připnutí na zápěstí ale překvapivě nebudily dojem „orlojů“. Navzdory relativně vysoké váze se nosí opravdu pohodlně, a řemínek perfektně sedí i na štíhlém zápěstí. Hodinky jsou vybavené pevnou lunetou a trojicí tlačítek pro ovládání, řemínky jsou vyměnitelné, přičemž k výměně není zapotřebí žádné nářadí.

Kvůli Suunto Vertical jsem na týden zcela odložila své Apple Watch, na které jsem si po letech stihla zvyknout. Trochu jsem se obávala toho, jak po letech klepání na displej Apple Watch zvládnu ovládání Suunto Vertical. Kombinace ovládání přes tlačítka a dotykový displej je ale natolik intuitivní, že jsem si ovládání hodinek osvojila prakticky okamžitě. Velmi příjemně mě potěšila i čitelnost Matrix displeje, která je naprosto skvělá i na přímém slunci.

U sportovních hodinek – zvlášť u těch outdoorových – se z pochopitelných důvodů nedá mluvit o minimalismu nebo eleganci. I přesto ale vzhled Suunto Vertical hodnotím jako opravdu povedený a krásný. Nic nikde zbytečně nevyčnívá, nepřekáží, hodinky nejsou zbytečně masivní, a matná pevná luneta je zpracovaná vyloženě krásně.

Funkce a aplikace Suunto

Jak jsem jim zmínila v úvodu, nabídka funkcí Suunto Vertical je opravdu pestrá, a na své si přijdou běžci, triatlonisté, příznivci horské turistiky a celá řada dalších. Já jsem zkoušela především funkce, určené běžcům – možnost detailního plánování tréninku, podrobné sledování běhu, ale třeba také mapy nebo předpověď počasí na trasách. Díky duálnímu příjmu signálu je navigace prostřednictvím Suunto Vertical opravdu přesná, zároveň ale v průběhu zkoušení nedocházelo k extrémnímu vybíjení baterie. Po dobu týdenního zkoušení jsem hodinky nabíjela pouze po vybalení.

Podobně jako třeba pro hodinky značky Garmin můžete i pro Suunto Vertical stahovat nejrůznější aplikace a doplňky, a to prostřednictvím obchodu SuuntoPlus, který je součástí aplikace Suunto. V obchodě Suunto Plus najdete doplňky pro ultra běh, běh do vrchu, Cooperův test, ale samozřejmě také doplňky pro příznivce dalších druhů aktivity od plachtění přes horolezectví až po cyklisty, milovníky jógy nebo třeba HIIT tréninku.

Jednou z nejlepších vlastností Suunto Vertical jsou topografické mapy. Ty je potřeba nejprve stáhnout přes aplikaci ve chvíli, kdy jsou hodinky na nabíječce a připojené k Wi-Fi. K dispozici jsou topografické mapy z celého světa, vypadají opravdu dobře, a můžete si přizpůsobit jejich zobrazení. Připravte se ale na to, stažení mapy může být záležitostí, která zabere desítky minut.

V aplikaci Suunto můžete také sledovat záznamy vaší aktivity, pokrok, statistiky o spánku a kondici, plánovat tréninky, spravovat připojené služby a aplikace, ale třeba také exportovat trasy tréninků, exportovat tréninky ve formátu FIT, nebo třeba ukládat vaše trasy.

Osobní zkušenost

Když jsem chystala recenzi Suunto Vertical, uložila jsem si příslušný dokument pod názvem „Suunto Vertical: Výdrž jako krá*a, funkce jako pra*e, Apple Watch už nechci nikdy vidět“. Jedná se o mírně nadsazené, nicméně výstižné hodnocení, obzvlášť od člověka, který byl ještě nedávno přesvědčen o tom, že se Apple Watch nevzdá. S hodinkami jsem se sžila prakticky okamžitě, v menu se rychle zorientovala, na ovládání jsem si zvykla ihned, a kromě sportovních funkcí jsem hojně využívala i ty zdravotní – sledování spánku, měření pulzním oxymetrem, nebo třeba měření tepové frekvence. Využila jsem také předpověď počasí a upozornění na blížící se východ a západ slunce. Na hodinkách samozřejmě také perfektně funguje zrcadlení notifikací z iPhonu. Propojení hodinek s platformou Strava bylo naprosto bezproblémové, k nahrání aktivit docházelo vždy automaticky a okamžitě. Hodinky nenabízí podporu platebního systému, to pro mě osobně ale nebyl absolutně žádný problém.

Na ruce byly Suunto Vertical při běžném nošení opravdu příjemné, při intenzivnějším běhu měly kvůli své vyšší váze a větším rozměrům mírně poskakovat na zápěstí, na měření to ale kupodivu nemělo vliv.

Hodinky Suunto Vertical nenabízí například měření HRV nebo možnost importu médií, podle dostupných informací by ale postupně měly být do hodinek přidávány nové funkce – je tedy pravděpodobné, že se v budoucnu dočkáme i těchto vlastností.

Závěrem

Hodinky Suunto Vertical hodnotním s jednoznačným nadšením. Zpočátku jsem k nim přistupovala mírně skepticky – nikoliv kvůli hodinkám, ale kvůli tomu, že jsem se považovala za typ uživatele, pro kterého chytré hodinky představují především prodloužení iPhonu. Suunto Vertical mě ale přesvědčily o tom, že toho sportovní non-Apple hodinky mohou nabídnout opravdu hodně. Jsem takzvaný hobby sportovec, proto by se mohlo zdát, že jsou pro mě Suunto Vertical se svou úctyhodnou výdrží, obdivuhodnou odolností a pestrou paletou funkcí zbytečné. Pravdou ale je, že kdybych v současné chvíli stála před rozhodnutím, jaké hodinky si pořídit, a nebyla omezena finančně, s největší pravděpodobností bych sáhla po Suunto Vertical.

