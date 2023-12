iPhony se s iOS 17.2 po vzoru NameDrop naučí sdílet i letenky, vstupenky a další věci!

Pokud jste si oblíbili NameDrop z iOS 17, chystaný iOS 17.2 vás jednou ze svých novinek zcela určitě potěší. Na iPhony totiž přinese podobnou funkcionalitu využitelnou pro sdílení letenek, vstupenek, jízdenek či obecně věcí uložených ve Wallet (samozřejmě vyjma platebních karet).

Sdílet lístky a další věci uložené ve Wallet lze samozřejmě již nyní a to jak přes iMessage, tak třeba i přes AirDrop. Apple se nicméně nyní rozhodl, že sdílení těchto věcí učiní o poznání efektnější a iPhony s iOS 17.2 přenos se stejnou animací, kterou nabízí NameDrop. Co se pak týče aktivace celé novinky, ta bude naprosto jednoduchá. Lístek, který bude chtít uživatel sdílet, jednoduše vybere ve Wallet, následně přiloží svůj iPhone k iPhonu, do kterého jej chce přenést a počká, než se mu na displeji jeho telefonu neobjeví možnost Sdílet. Jakmile se tak stane a on jí zmáčkne, okamžitě začne přenos a po efektní animaci bude mít protistrana lístek ve své Wallet. Je nicméně třeba, aby byl iOS 17.2 nainstalován na obou iPhonech – v opačném případě podobný přenos k dispozici není.