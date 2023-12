Recenze Orava VS-600: Když už k holiči nemusíte

Vypadat upraveně chce asi většina z nás. Při často až zběsilém tempu dnešní doby může však někdy být pro mnohé návštěva holiče, pomineme-li finanční stránku věci, organizačně náročnou záležitostí. Mít tedy po ruce pomocníka, jakým je VS-600 nejen v našich končinách známého výrobce orava, se pak nabízí jako zajímavé východisko. Designově povedený strojek v černo stříbrném provedení dokáže na jediné nabití naplno pracovat až 40 minut a je vybaven vakuovým odsáváním, díky němuž vás po jeho použití nečeká dlouhé uklízení.

Obsah balení

V krabičce, která namísto fotografie dává přes perforaci nahlédnout přímo na produkt samotný, najdeme kromě strojku chráněného plastovou formou, další úzký bílý box ukrývající napájecí adaptér a sáček s čistícím štětečkem, hřebenem a olejíčkem, přičemž nechybí ani přehledný návod k obsluze. Stačí tedy odstranit ochrannou fólii na těle VS-600, zasunout konektor, strojek nabít, což signalizuje modře rozsvítivší se symbol pod spínačem, a začít z úpravami vašeho účesu nebo také vousů či chloupků.

Proporce, vlastnosti a údržba

V porovnání s některými produkty podobného typu je VS-600 ve vertikální poloze s 18 cm na výšku a 4 cm šířky i hloubky trochu mohutnější, to ale dává ruce při úpravách větší jistotu. S hmotností pouhých 160 g se není třeba obávat, že byste si sotva začnete, potřebovali dát pauzu. Nože z vysoce kvalitní nerezové oceli zajišťují komfortní a bezproblémový provoz a funkce vakuového odsávání se aktivuje automaticky, takže v tomto ohledu se o nic nemusíte starat. Zbývá nastavit délku střihu v rozmezí od 0,5 až do 18 mm a pustit se do tvarování.

Pokud jde o technické specifikace, o přísun energie na zmíněných 40 minut provozu se stará 2x NiMH akumulátor s kapacitou 600 mAh, který krmí adaptér s výstupními parametry 3,6 V/1 000 mA. Stran použitých materiálů výrobce kombinuje odolný plast a kov, na nichž nezůstávají téměř žádné stopy otisků.

K čištění strojku slouží přiložený kartáček, kterým lze z nožů odstranit případné pozůstatky. Tělo můžete v případě potřeby otřít papírovou utěrkou či hadříkem a chcete-li sáhnout k saponátům, pak by mělo jít o ty určené specificky k údržbě domácích spotřebičů. Zásobník na ostříhané vlasy, vousy či chloupky je vhodné vyprázdnit po každém použití, přičemž při úpravě hustších a delších vlasů, bude možná potřeba to učinit i v průběhu, aby tak byla zachována optimální úroveň sání. Nože se k vám dostávají v již naolejovaném stavu, po čase jim však bude oleje zapotřebí znovu. Postup je jednoduchý, stačí sejmout hřebenový nástavec a mezi očištěnou plochu nožů nanést jednu nebo dvě kapky výrobcem dodávaného oleje, popřípadě silikonového oleje na šicí stroje, chvíli vyčkat a na závěr otřít jeho eventuální přebytky. To citelně zvýší životnost VS-600.

Osobní hodnocení

Při prvním uchopení na mne konstrukce působila robustně, což u strojku považuji za důležitý aspekt. Přes integrovanou funkci odsávání je VS-600 poměrně tichý a vibrace minimální, takže i při relativně jemných a malých zásazích do účesu či vousů dosahuje značné přesnosti. Logicky nejvítanějším plusem je eliminace nepořádku.

Set, který mám doma a běžně používám, je sice poměrně výkonný a po této stránce si na něj nemůžu stěžovat, ale úklid po stříhání vlasů i úpravách vousů někdy trvá otravně dlouho. Až doslouží, byl by to přesně ten důvod, proč bych zvažoval nákup oravy.

Cena

Orava VS-600 se cenou, která se aktuálně pohybuje okolo 500 Kč, řadí mezi velmi dostupné. S až 40 minutami provozu na jedno nabití, nerezovými noži a úžasně praktickým odsáváním představuje dobrou volbu nejen pro uspěchané, kteří však chtějí stále vypadat k světu.

