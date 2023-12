Tohle vám asi uniklo! GTA 6 je oznámeno jen pro Xbox a PlayStation, PC má (zatím) smůlu

Dnes o půlnoci vydalo studio Rockstar Games možná nejočekávanější herní trailer všech dob. Řeč je konkrétně o upoutávce na chystané Grand Theft Auto VI nebo chcete-li zkráceně GTA VI. Mnoho informací o této hře sice zatím není, nicméně na pár řádků se vývojáři přec jen zmohli. Háček je však v tom, že jim skoro nikdo nevěnoval žádnou pozornost, jelikož svět hltal vydaný trailer.

Právě pár vět, které Rockstar na svůj web k traileru napsal, jsou však velmi zajímavé. O hře píše konrétně toto: „Grand Theft Auto VI se vydává do státu Leonida, kde se nacházejí neony nasáklé ulice Vice City a další města v dosud největší a nejúchvatnější evoluci série Grand Theft Auto. Vychází v roce 2025 pro PlayStation 5 a Xbox Series X|S.“ Pokud jste tedy hráči na PC, je pravděpodobné, že si titul v roce 2025 neužijete. Na jednu stranu se sice nejedná vyloženě o překvapení, jelikož Rockstar uvolňuje většinou konzolové verze před verzemi počítačovými, nicméně vzhledem k tomu, jak očekávané GTA 6 je leckdo očekával, že u něj Rockstar udělá výjimku. Co se pak týče termínu vydání, ten je sice velmi abstraktní, nicméně nebylo by překvapivé, kdyby titul vyšel až na konci roku 2025, aby se z něj stal pořádný vánoční hit. Ostatně, tuto strategii volí rok co rok i Activision s Call of Duty. Je tedy možné, že nás od vydání dělí dobré dva roky a to se navíc bavíme jen o tom konzolovém. “