Proč vyšel trailer GTA 6 dřív než měl? Odpověď je jednoduchá

Trailer GTA 6 měl sice vyjít podle oznámení Rockstar Games z minulého týdne teprve dnes v 15:00 našeho času, nakonec však k jeho uvolnění došlo podstatně dříve. Pro fanoušky série Grand Theft Auto se sice jedná na jednu stranu o dobrou zprávu, na druhou stranu je však změna času vydání do jisté míry zarážející, jelikož se přeci jen jedná o jeden z nejočekávanějších trailerů na videohru všech dob. Jen stěží by si proto leckdo představil, že může k něčemu takovému dojít, když se celý svět upnul k jedné, konkrétně patnácté, hodině. Přesto se tak však stalo a my díky Rockstaru i víme, proč.

Odpověď na otázku, proč vyšel trailer dřív, je jednoduchá – ze strany Rockstaru se jedná o reakci na únik traileru dnes v noci. Po internetu se totiž začaly krátce před půlnocí šířit videa zachycující právě trailer nového GTA – ať už částečně, nebo zcela. Tato videa byla sice různě upravená, zřejmě aby se botům na sociálních sítích a jiných platformách „odchytávala“ hůře, nicméně lidé z nich to hlavní – tedy grafiku, zasazení děje či dvojici hlavních postav – poznali. Právě to Rockstar přimělo k tomu, aby trailer vydal dříve a nenechal tak na hru lákat jen skrze ne zcela perfektně sledovatelná videa. Na jedno z uniklých videí se můžete podívat třeba zde.

Bohužel, trailer toho o GTA 6 prozradil relativně málo. Víme sice, že bude hra zasazena do dnešní doby či že se bude odehrávat v prostředí Vice City na Floridě, nicméně pro jaké všechny platformy bude, kolik bude stát či kdy přesně vyjde si zatím Rockstar nechává pro sebe. Jediné, co se rozhodl prozradit, že to, že titul vyjde někdy v roce 2025