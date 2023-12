Externí úložiště, která musíte mít k vašemu iPhone 15 (Pro)

Komerční sdělení: Řada iPhone 15 představuje přechod společnosti Apple na port USB typu C™, který uživatelům umožňuje připojit různá externí příslušenství, jako jsou monitory, displeje, mikrofony a externí úložná zařízení. Zde je seznam úložišť, které vám pomohou iPhone 15 a iPhone 15 Pro Max využít na maximum.

Flash disky pro snadné zálohování a ukládání fotografií

Cena smartphonu výrazně stoupá s každou úrovní kapacity jeho interního úložiště. Naštěstí se nyní můžete rozhodnout pro flash disky, které jsou cenově dostupné a umožňují bezproblémový přenos a ukládání dat z iPhonu. Pokud tedy hledáte nejlepší flash disky USB typu C kompatibilní s novým iPhonem 15, pokračujte ve čtení.

1. SanDisk Ultra® Dual Drive Go USB Type-C™: Tento cenově dostupný a praktický flash disk s konektory USB Type-C a Type-A vám umožní snadno přenášet soubory mezi iPhonem 15 a dalšími zařízeními. Nabízí rozhraní USB 3.2 Gen 1 spolu s rychlostí čtení až 400 MB/s** pro rychlé přenášení souborů. Tento flash disk je k dispozici až do kapacity 256 GB* v barvách absintově zelená, levandulová a navagio bay a v černé barvě až do kapacity 1 TB*.

2. SanDisk Ultra Dual Drive Luxe USB Type-C: Celokovový flash disk 2 v 1 s oboustrannými konektory USB typu C a typu A, který je k dispozici ve zlaté a stříbrné barvě. Tento disk je k dispozici v kapacitě až 1 TB* a je vybaven vysoce výkonným rozhraním USB 3.2 Gen 1 s rychlostí čtení až 400 MB/s**.

3. SanDisk iXpand® Flash Drive Luxe: SanDisk iXpand Flash Drive Luxe je vybaven dvěma konektory pro snadný přenos souborů mezi zařízeními USB Type-C™ a Lightning, včetně iPhonu, iPadu Pro, Macu a telefonů se systémem Android™. Toto zařízení nabízí snadný způsob, jak uvolnit místo v iPhonu – stačí disk připojit a získat zpět místo bez nutnosti připojení k internetu. K dispozici v kapacitách 64 GB, 128 GB a 256 GB*.

Externí disky SSD pro přímé nahrávání a ukládání ve vysokém rozlišení

Díky podpoře konektoru USB typu C v iPhonu můžete přímo připojit SSD disk, používat ho jako externí úložiště a začít nahrávat videa ve vysokém rozlišení přímo na přenosný SSD disk. Externí SSD disky, které jsou k dispozici v kapacitách až 4 TB*, jsou ideálním úložným řešením pro záznam videa na iPhone 15 Pro. Podívejme se na některé z nejlepších SSD kompatibilních s modely iPhone 15 Pro.

1. SanDisk Extreme® Portable SSD V2: Přenosný SSD disk SanDisk Extreme je ideální pro vytváření úžasného obsahu nebo pořizování neuvěřitelných záběrů na zařízení iPhone řady 15 Pro. Tento vysokokapacitní disk s rychlým výkonem NVMe™ solid-state s rychlostí čtení až 1050 MB/s a zápisu až 1000 MB/s1 je kompatibilní s portem Type-C a nabízí odolnost pro venkovní dobrodružství. Navíc ochrana proti pádu z výšky až tří metrů a odolnost proti vodě a prachu podle normy IP652 znamenají, že tento odolný disk odolá i vysokému tlaku. Disk je k dispozici ve třech barevných variantách: Černá, Monterey a Sky Blue. K dispozici v kapacitách až 4 TB*.

2. WD® My Passport® SSD: Když už mluvíme o nejvhodnějších přenosných SSD pro iPhone 15 Pro, s SSD diskem WD My Passport, přenosným úložným řešením navrženým pro vysokorychlostní výkon a spolehlivé ukládání dat, prostě neuděláte chybu. Poskytuje rychlost čtení až 1050 MB/s3 a zápisu až 1000 MB/s3 a kapacitu až 4 TB*, takže můžete snadno přistupovat ke svému digitálnímu světu. Disk je vybaven 256bitovým hardwarovým šifrováním AES s podporou hesla a jednoduchým zálohováním pro další zabezpečení. SSD disk WD My Passport má odvážný kovový design, který je elegantní a ohromující. Je odolný proti nárazům a vibracím a poskytuje ochranu proti pádu z výšky až 6,5 m.

