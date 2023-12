Tato velmi oblíbená aplikace pro iPhony možná co nevidět skončí! Nepoužíváte jí také?

Jsou aplikace, které se dlouhodobě těší velké popularitě, a u kterých si jen těžko umíme představit, že bychom je jednoho dne zkrátka neměli k dispozici. Někdy se ale může stát, že danou aplikaci odkoupí společnost, která s ní má své plány, a původní vývojářský tým zkrátka a dobře není jejich součástí.

To by podle nejnovějších zpráv mohl být případ oblíbené aplikace Filmic. Podle nové zprávy serveru PetaPixel byl celý tým pracující na aplikaci Filmic propuštěn mateřskou společností Bending Spoons. Jak zpráva vysvětluje, společnost Filmic byla v roce 2022 koupena italským vývojářským studiem Bending Spoons. Bending Spoons prý minulý měsíc spustilo sérii propouštění, což serveru PetaPixel uvedly zdroje, které se rozhodly zůstat v anonymitě.

Profil zakladatele a generálního ředitele společnosti Filmic Neilla Barhama na síti LinkedIn prozrazuje, že ze společnosti odešel v listopadu. To by mohlo potvrzovat, že se hromadné propouštění dotklo opravdu všech původních zaměstnanců včetně těch, kteří stáli ve vedení. Další olej do ohně přilévá skutečnost, že na webových stránkách Bending Spoons nelze nalézt žádnou zmínku o společnosti Filmic nebo jejích aplikacích.

Společnost Bending Spoons se k těmto zvěstem nevyjádřila, ale vzhledem k tomu, že PetaPixel uvádí, že celý tým pracující na aplikaci Filmic byl propuštěn, rozhodně to s aplikací nevypadá příliš dobře. Na popularitě nabývají v poslední době jiné aplikace, jako je například Blackmagic. Společnost Apple ostatně použila aplikaci Blackmagic Camera k natáčení své říjnové speciální akce výhradně na iPhone 15 Pro Max.