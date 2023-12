Recenze krytů Dřevákov: Nejoriginálnější oblek pro váš telefon

Apple spolu s iPhony 15 představil i nové kryty, u kterých vsadil na materiál FineWoven a zbavil se uhlíkově náročné kůže. Krytů pro smartphony je ale velké množství, a pokud nechcete nějakou spornou umělinu, nabízí se řešení. Dřevákov totiž nabízí kryty dřevěné.

I když se odolnost smartphonů stále zvyšuje, pořád to jsou poměrně křehká zařízení. Apple letos iPhonům 15 Pro a 15 Pro Max vyměnil ocelový rámeček za titan, jak ale ukázaly mnohé testy, odolnosti to příliš nepomohlo. Pokud tedy chcete telefon v hodnotě více jak 30 tisíc Kč patřičně chránit, přicházejí na scénu kryty a pouzdra. Ty od Dřevákova si zamilujete už jen proto, že nikdo nebude mít takový, jaký máte na svém telefonu vy. A nemusí to být jen iPhone, ale klidně i Samsung a mnohé další značky smartphonů.

Na produktech Applu běžně vídáme: „Designováno v Kalifornii, montováno v Číně.“ Kryty Dřevákova jsou ale vyráběny ručně, ať už se jedná o broušení, lakování, aplikování rytin, leštění nebo lepení. Logicky jen s řezáním a gravírováním zde pomáhají stroje. Navíc jak bylo řečeno, každý kousek je jedinečný, protože je vyrobený z jiného kusu dřeva. I když si objednáte dva stejné kryty, stejné opravdu nebudou. Na výběr máte z tří tisíc originálních obalů.

Je v tom i jisté kouzlo. Když si na webu vybíráte, jaký kryt byste chtěli, máte sice představu o tom, jak bude vypadat, nikdy ale vlastně nevíte, co vám přesně přijde. Protože jsou pak výrobky ze dřeva, má to samozřejmě dopad i na přírodu. Z každé objednávky je tak věnováno 10 Kč na výsadbu nových stromů.

Bezdrát nevadí, MagSafe nechybí

Ekologie je trend, kterou se ohání mnoha společností, jen aby to vypadlo, že jsou zelenější. K Dřevákovu ale ekologie neodmyslitelně patří už právě kvůli smyslu jeho produkce. Kryt vám tedy přijde jen ve skutečně jednoduché papírové krabičce, nikde se ničím neplýtvá. Přibalovat jakoukoli brožuru není třeba, protože ty základní informace máte na zadní straně balení.

Když jsou záda dřevěná, skořepina sama je z polykarbonátu odolnému proti nárazu, nezapáchá a nemění svůj tvar vlivem teploty. V kombinaci s TPU silikonem padne kryt vašemu telefonu jako ulitý. Samozřejmostí jsou všechny potřebné prostupy tam, kde jsou reproduktory, konektory a fotoaparáty (u nich je kryt zesílen, aby se telefon na stole opíral o něho, a ne o objektivy). Tlačítka hlasitosti, tlačítko Akce a zapnutí jsou kryté, takže je tisknete přes obal. Stisk je ale jistý a nestává se, že byste si jím nebyli jistí. Hodí se ale ještě poznamenat, že po bocích krytu jsou protiskluzové plochy, z vnitřní strany je jemná měkká vrstva materiálu.

Kryty jsou kompatibilní s bezdrátovými nabíječkami, s bezkontaktními platbami, nevadí jim ani ochranná skla na displeji. Co jim naopak může vadit, je kontakt s vodou. Přední stranu zbytečně nepřečnívají, takže opticky displej nezmenšují a fyzicky telefon nezvětšují. V portfoliu obchodu jsou i kryty s MagSafe. Nám na test jeden také přišel a jeho magnety jsou skvělé. Jsou totiž silnější než na Apple FineWoven krytu i než na jakýchkoli jiných, se kterými jsem se dosud setkal. Výhoda je to v tom, že vám tak telefon pevněji drží na nabíječce nebo v držáku zejména automobilu, takže i když se o něho omylem zavadí, prostě nespadne.

Počkejte, až uvidíte tu pryskyřici

Vezměte si, že už nyní je každý kus díky samotné struktuře dřeva originální. K tomu ale výrobce přidá pryskyřici, která dále vyplní jeho každou prasklinku. Ve finále se tím získá výrobek, který je tím pádem jedinečný hned dvakrát. Dřevákov k tomu ještě uvádí: „Stejně jako nenajdeme dva stejné kusy dřeva, tak i pryskyřice spolu s celým složitým výrobním procesem, výběrem poměrů barviv a nakonec vizí člověka, který jí dá konečný tvar a barvu, je materiál, který nelze vyrábět sériově.“

Líbí se mi ta logika, líbí se mi příspěvek z objednávky na výsadbu stromů, líbí se mi i samotné kryty. Líbí se mi i cena krytů Dřevákova za něco, co je jedinečné a originální a samozřejmě také funkční, protože za dobu testování netrpí kryt žádným typickým neduhem (nedegraduje jako kůže, neškrábe se jako kryty Applu, nežloutne jako ty transparentní). Základní kryty, tedy ty jednodušší na výrobu, mají cenovku kolem 800 Kč, ty s pryskyřicí stojí cca 1 300 Kč a ty s MagSafe 1 400 Kč.

Nabídku e-shopu Dřevákov najdete zde