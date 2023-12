iPhony s podporou 6G se blíží! Apple už pracuje na klíčovém komponentu

Je tomu sice teprve pár let, co se iPhony naučili podporovat nejnovější komerčně využívaný standard mobilního připojení ve formě 5G sítí, ale už se začíná šuškat o tom, že by měly být jedněmi z prvních smartphonů s podporou 6G. Tyto informace pak před pár hodinami přiživil i velmi dobře informovaný reportér Mark Gurman z Bloombergu, jehož zdroje pocházející dle všeho přímo z Applu vynesly na světlo světa velmi zajímavé informace.

Podle Gurmanových zdrojů by rád Apple pro budoucí iPhony vytvořil vlastní 6G modem, který mu umožní oprostit se od závislosti na Qualcommu, popřípadě jiné společnosti vyrábějící modemy. V případě 5G se mu totiž nic takového nepovedlo a proto má nyní u vývoje 6G o to víc usilovat o úspěch. A nutno podotknout, že ten je v tomto případě podstatně pravděpodobnější než u 5G modemů. To proto, že zatímco s vývojem 5G modemů začal Apple pozdě a kvůli tomu mu tak konkurence utekla, u 6G modemů má údajně držet s konkurencí tempo. Přestože první smartphony s podporou 6G dorazí až v roce 2030, kalifornský gigant má údajně už nyní vybodovaný poměrně silný tým inženýrů, kteří na vlastním 6G modemu pracují, přičemž další inženýry pro tuto technologii budoucnosti se nyní snaží Apple verbovat. Nezbývá tedy než doufat, že se v tomto případě podaří vše dotáhnout zdárně do konce a budoucí iPhony budou skutečně osazeny vlastním řešením od Applu.

Co se týče 6G sítí jako takových, jejich specifikace jsou vzhledem k termínu jejich spuštění ještě nejasné. Někteří analytici jsou ale přesvědčeni o tom, že oproti 5G sítím by měly být i více než 100x rychlejší. Zda se jedná o realitu či nikoliv ale ukáže samozřejmě až čas, kterého ještě do vydání prvních 6G zařízení zbývá skutečně spousta.