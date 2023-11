USB-C dokáže smazat jeden z největších nedostatků základních iPhonů Pro posledních let

Nasazení USB-C portu u letošních iPhonů 15 (Pro) vyvolalo mezi jablíčkáři rozporuplné reakce. Zatímco jedna skupina je z tohoto upgradu naprosto nadšená, druhá jej kritizuje s tím, že by iPhonům i nadále bohatě stačil Lightning. Ať už patříte do kterékoliv z těchto skupin, po přečtení následujících řádků budete muset uznat, že minimálně v jedné věc má USB-C nad Lightning jasně navrch.

Fotogalerie iPhone 15 Pro 14 iPhone 15 Pro 15 iPhone 15 Pro 16 iPhone 15 Pro 17 iPhone 15 Pro 18 iPhone 15 Pro 19 iPhone 15 Pro 20 iPhone 15 Pro 21 iPhone 15 Pro 22 iPhone 15 Pro titan 1 iPhone 15 Pro titan 2 iPhone 15 Pro titan 3 iPhone 15 Pro titan 4 iPhone 15 Pro titan 5 iPhone 15 Pro titan 6 iPhone 15 Pro titan 7 iPhone 15 Pro titan 9 iPhone 15 Pro titan 10 Vstoupit do galerie

Stránky Applu konkrétně odhalují to, že video ve formátu ProRes lze na iPhony 15 Pro (Max) se 128GB úložištěm natáčet jen v rozlišení 1080p při 30 fps, zatímco na modelech s úložištěm 256GB a vyšším je to pak možné natáček ve 4K při 60fps. Jedná se tedy o totéž omezení, které Apple nasadil i u iPhonů 13 Pro a 14 Pro. Zatímco však u iPhonů 13 Pro a 14 Pro nešlo toto omezení jakkoliv obejít a jediným řešením tedy bylo koupit iPhone s 256GB či vyšším úložištěm, u iPhonů 15 Pro řešení přeci jen je. Apple totiž umožňuje u 128GB modelů natáčení ve 4K při 60fps v ProRes s ukládáním záznamu přímo na externé úložiště. Pokud tedy nějaký ten externí disk k telefonu připojíte, můžete i s v základní verzi se 128GB úložištěm natáčet naplno – tedy ve 4K při 60fps.

Je sice pravda, tuto novinku ocení jen hrstka uživatelů, jelikož cílí primárně na profíky, nicméně je pozitivní, že po letech čekání je k dispozici. A co víc, externí disky schopné pojmout tento záznam seženete paradoxně za nižší cenu, než jaký je cenový rozdíl mezi 128GB a 256GB iPhonem 15 Pro. Dá se tedy říci, že koupě základního iPhonu 15 Pro, který následně doplníte externím úložištěm, je i ekonomicky smysluplným řešením, byť o komfortu tohoto řešení můžeme samozřejmě jen polemizovat. Pokud se pak ptáte na to, jak je možné, že nyní lze záznam ukládat přímo na externí úložiště a v předešlých letech to možné nebylo pak vězte, že za vším stojí USB-C. Zatímco Lightning totiž zvládal maximálně 480 Mb/s, USB-C v iPhonech 15 Pro nabízí rychlost až 10 Gb/s, takže je nesrovnatelně rychlejší a tedy vhodné pro přenos záznamu v reálném čase na externí úložiště. .