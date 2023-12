Máte doma tuto oblíbenou powerbanku? Výrobce varuje, ať ji okamžitě přestanete používat!

Pokud používáte tuto u nás běžně prodávanou Powerbanku, která je navíc poměrně oblíbená, pak s tím co nejdříve přestaňte a odneste ji výrobci. Společnost Lenovo totiž v rámci ochrany spotřebitelů zveřejnila následující oznámení: Společnost Lenovo z důvodu zjištění výrobní chyby v konkrétní šarži powerbanky USB-C pro notebooky dobrovolně stahuje tyto produkty z trhu. Důvodem je, že v omezeném počtu jednotek, se mohou uvolnit vnitřní šrouby powerbanky, což může způsobit zkrat a přehřátí lithium-iontové baterie, což představuje riziko požáru.

Lenovo dále uvádí, aby lidé, kteří si zakoupili tuto Powerbanku, přestali okamžitě s jejím používání, odpojili ji od všech zařízení a co nejdříve ji pomocí speciálního bezplatného programu výměny vrátili. Následně obdrží náhradní powebanku. Pokud máte tuto Powerbanku doma a chcete ji vrátit a vyměnit, můžete tak učinit pomocí následující webové stránky. Konkrétní powerbanky Lenovo kterých se problém týká jsou powerbanky s označením Lenovo USB-C Laptop Power Banks , vyrobené v roce 2022 v měsících od ledna do června s číslem šarže 40ALLG2WWW. To, jak zjistíte, zda máte powerbanku, u které hrozí riziko se dozvíte v galerii níže.