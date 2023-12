Owlet Smart Sock: Chytrá ponožka pro miminka pro klidný spánek rodičů

Příchod miminka do rodiny je v první řadě obrovská radost. Rodičovství však kromě spousty radosti přináší také starosti a obavy, zda je s miminkem vše v pořádku. Aby se rodiče nemuseli zbytečně stresovat a obávat, zda je vše tak jak má být, přichází společnost Owlet s řešením, které vám i vašemu miminku usnadní život. Owlet Smart Sock je chytrá ponožka, která je určena pro novorozence ve věku od 0 až 18 měsíců a později pak i pro děti ve věku do pěti let.

Ponožku jednoduše oblečete svému miminku a ta začne nonstop monitorovat dvě nejdůležitější věci, tlukot srdíčka a okysličení krve. Samozřejmě nechybí ani monitorování spánku, díky kterému máte možnost sledovat, kolik hodin a jak vaše miminko spí. Mnohem podstatnější je však neustálý monitoring srdečního tepu a okysličení. Na rozdíl od podložek monitorujících dech miminka má Owlet Smart Sock zásadní výhodu. Vaše miminko má ponožku neustále na sobě, ať už je v kočárku, postýlce, na dece nebo v autosedačce. Monitoring běží nonstop a pokud se nedej bože cokoli stane, okamžitě dostanete na svůj telefon a telefon dalších osob, které si zvolíte, alarm a víte, že se něco děje.

Aplikace je kompletně v češtině a dokáže vám vykreslit grafy, na kterých vidíte vývoj tepové frekvence, režimu spánku nebo okysličení za poslední období minutu po minutě. Samozřejmostí je upozornění na blížící se vybití baterie, abyste ponožku včas položili na nabíjecí stanici. Owlet je tu zkrátka pro to, abyste měli klidný spánek nejen vy, ale především vaše miminko. Jak říkají rallye jezdci, od chvíle, kdy se vám narodí dítě, už nikdy nezajedete stejně dobrý čas jako předtím, protože máte zodpovědnost. Nyní můžete alespoň malou část zodpovědnosti přesunout na něco, co sleduje vaše dítě nonstop a dá vám vědět hned, jakmile se mu něco nezdá.

