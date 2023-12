Apple v tichosti představil novou barvu Apple Watch 9!

Zatímco v předešlých letech způsoboval Apple představením nové barevné varianty svých produktů velký poprask, letos je tomu přesně naopak. Včerejšího představení nové barevné varianty Apple Watch Series 9 si totiž prakticky nikdo nevšimnul, jelikož je kalifornský gigant ukryl do jedné ze svých tiskových zpráv tak (ne)šťastně, že vlastně splynuly se zbytkem produktů. Jak je to možné? Jednoduše proto, že (PRODUCT)RED Apple Watch Series 9 prezentoval vedle zbytku (PRODUCT)RED produktů, které má již ve své nabídce, kvůli čemuž tak tyto hodinky jednoduše zapadly. Svůj kus viny má nicméně i to, že v předešlých letech Apple červené verze svých Apple Watch prodával standardně a tak nyní pohled na tento model vlastně nikoho příliš nepřekvapil.

Na (PRODUCT)RED Apple Watch Series 9 není ve své podstatě zvláštního vůbec nic. Vypadají totiž přesně jako předešlá generace, jsou taktéž jen z hliníku a jsou i dodávány se silikonovým červeným řemínkem. Jejich koupí pak podpoříte boj proti HIV a AIDS, jelikož za vás Apple přispěje fondu (RED) jeden dolar. Máte-li tedy červenou barvu rádi, není nad čím váhat – na vašem zápěstí budou tyto hodinky zcela určitě skvělé.