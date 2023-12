Nakoupit dárky u iStores.sk se vyplatí! Je libo dárkové poukázky, bonusy či splátky bez navýšení?

Komerční sdělení: Vánoce klepou na dveře, což pro mnohé z nás znamená jediné – narůstající stres z jejich příprav v čele se sháněním dárků. Právě s dárky vám však může nyní pomoci iStores, u kterého je lze sehnat za skutečně parádních podmínek. Až do 23. 12. u něj totiž běží velká vánoční akce, v rámci které můžete využít výkupní bonusy, získat dárkové poukázky či třeba nakoupit na splátky bez navýšení. A to se vyplatí!

Pokud se rozhodnete vánoční dárky u iStores.sk nakoupit, můžete počítat s tím, že dostanete-li se jejich cenou nad 500 €, dostanete od obchodu dárkovou poukázku na 20 € na další nákup. Nakoupíte-li pak nad 1000 €, můžete počítat dokonce se 40 € dárkovou poukázkou, což už je opravdu štědrá nabídka. To ale není stále vše. Až do 10. prosince totiž iStores nabízí nákup na splátky na 10 měsíců bez navýšení a akontace, díky čemuž se tak (nejen) k Apple produktům dostanete velmi jednoduše a rozhodně ne nevýhodně. A jak už jsme uvedli výše, k dispozici jsou i výkupní bonusy, které bude iStores dávat k nákupu iPhone 15 a 15 Plus ve výši 100 € a k nákupu 14 a 14 Plus ve výši 50 €. Co to pro vás znamená? Jednoduše to, že pokud se rozhodnete pro nákup některého z těchto modelů, vaši starou elektorniku od vás iStores vykoupí tak, že k její standardní výkupní ceně ještě přičte právě výkupní bonus. Je tedy rozhodně o co stát.

Více informací o vánoční akci iStores naleznete zde