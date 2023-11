Získejte Office 2021 Pro za 24,24 € a Windows 10 za 8,24 € v rámci Godeal24 Cyber Week!

Komerční sdělení: Zmeškali jste Black Friday výprodeje? Nevadí! Godeal24 vám nyní vynahradí skvělou nabídku, kterou jste zmeškali právě na Black Friday! Stále můžete získat digitální klíče k sadám Office a Windows, pokud využijete nabídky Godeal24 Cyber Week Deals. Nejnovější sadu Office pro zvýšení produktivity – Office 2021 Pro si vybralo mnoho zákazníků. Jeho široká nabídka funkcí a technická podpora od společnosti Microsoft si je získala! Vysoká cena vás přivede k jiným alternativám. Godeal24 vás zbaví starostí! Office 2021 Pro – 1 PC stojí jen 24,24 €! To je nejnižší cena za celý rok! Koupí Office 2021 Pro 5 PC můžete snížit cenu až na 14,85 €/PC. Uživatelé počítačů Mac mohou získat Office 2021 Home and Business pro Mac, který stojí jen 42,99 €. Software, který aktivujete, je jednorázový nákup pro doživotní používání! K dispozici jsou také různé verze operačních systémů, například bezpečný Windows 11 Pro za pouhých 11,24 €. Toto kybernetické pondělí se ponořte do světa digitálních možností s exkluzivními nabídkami špičkového softwaru, který zvýší vaši produktivitu, kreativitu a celkový digitální zážitek. Skvělé nabídky netrvají věčně! Toto bude poslední akce společnosti Godeal24! Odpočítávání začíná!

Zvyšte svou produktivitu za pakatel! Časově omezená nabídka!

Bezpečná cesta, jak získat aktivační klíč k Windows 10 je tu!

Získejte svůj cenově zvýhodněný balíček ještě dnes! (slevový kód „SGBF62„)

Brutální cenový pád je tu!

Až 50% slevy na další Office a Windows! (Slevový kód “ SGBF50„)

Další skvělé softwarové nástroje ve slevách:

>>>Získejte další nástroje

Jak zaplatit za licence

1. Přejděte na pokladní stránku, pokračujte jako host (nebo si vytvořte účet) a poté vyplňte „Fakturační údaje“.

2. V dalším kroku vyberte možnost „CWALLETCO“ a klikněte na tlačítko „Pokračovat“.

3. Zkontrolujte svou objednávku a klikněte na tlačítko „Place Order“.

4. Poté přejdete na další stránku a klikněte na „Choose payment methods“.

5. Nakonec můžete k dokončení platby použít službu PayPal.



Na Godeal24 můžete ušetřit spoustu času a peněz díky zvýhodněným licencím Microsoft, ověřenému softwaru pro zabezpečení IT a dalším počítačovým nástrojům. Získejte operační systém Windows a kancelářský balík MS Office za bezkonkurenční cenu. Zažijte bezproblémové nakupování s digitálním doručením Godeal24, které vám zašle software přímo na váš e-mail během několika sekund po nákupu. Navíc díky 98% hodnocení TrustPilot Excellent a odborné technické podpoře 24/7 si můžete být jisti kvalitou kupovaného produktu.

Godeal24 garantuje nepřetržitou odbornou technickou podporu a doživotní poprodejní servis a že produkt můžete bez problémů používat!

Kontakt na Godeal24: service@godeal24.com