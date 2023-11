Logicworks spouští novou službu Experience Center, ukáže integraci Apple zařízení ve firemním prostředí

Tisková zpráva: Společnost Logicworks spouští v Česku a na Slovensku jedinečnou službu, která přinese firemním zákazníkům zážitek v podobě živých ukázek vhodné integrace Apple zařízení do firemního prostředí na reálných příkladech.

V Logicworks Experience Center mají klienti možnost vidět kombinaci Apple zařízení s vhodnými technologiemi, díky kterým firmy dokáží výrazně zvýšit spokojenost a produktivitu zaměstnanců, zefektivnit IT správu, poskytnout pokročilé zabezpečení dat a zároveň snížit celkové náklady. Na reálných příkladech se mohou klienti formou komentovaných živých ukázek přesvědčit, jak vhodné nasazení Apple zařízení může i v jejich firmě přinést měřitelné výsledky. Nedílnou součástí je i následná individuální konzultace s odborníky na integraci Apple technologií do firemního prostředí.

Jednotlivé zážitky zpracovávají témata se zaměřením na konkrétní role ve společnostech pro nastavení správné míry technické úrovně, ale také pro řešení konkrétních situací, se kterými se denně setkávají. Na své si tak přijdou jak HR manažeři s ukázkou digitálního onboardingu zaměstnanců nebo představením programu “Mac as a Choice”, tak IT správci s ukázkami integrace Apple zařízení do stávající infrastruktury, napojení na poskytovatele identity a pokročilého zabezpečení Apple platformy.

„V Logicworks si vážíme příležitosti nejen ukázat, především ale nechat firemní zákazníky zažít potenciál, které Apple produkty mají ve firemním prostředí,“ říká Ivan Malík, CEO společnosti Logicworks, s.r.o. „Logicworks Experience Center je místem nabitým inspirací a kde můžeme společně objevovat nové způsoby, jak mohou technologie obohatit naše nejen pracovní životy.“

Více informací o dostupných i připravovaných zážitcích a registrace jsou k dispozici na těchto stránkách. Služba je zdarma pro zájemce ze středně velkých firem a velkých podniků.