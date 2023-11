Problém pro Apple? V jednom z klíčových výprodejů letoška s iPhony propadl

Předvánoční čas je mimo jiné obdobím nejrůznějších výprodejů, které mají lidem pomoci se sháněním dárků, popřípadě „jen“ s dovybavením jich samých. Zatímco v Evropě a USA frčí především Black Friday, v Číně je to Singles Day známý též jako Double 11 kvůli tomu, že se koná každoročně 11. 11. A nutno dodat, že se jedná taktéž o pořádné slevové šílenství, ve kterém se točí miliardy dolarů – ostatně, aby také ne, vzhledem k lidnatosti Číny. Zatímco však v předešlých letech Apple v tomto výprodeji zářil, letošek mu moc nevyšel. A co víc, na jeho úkor se velmi dařilo konkurenci.

Agentura Reuters informovala o tom, že na Singles Day se propadly prodeje iPhonů meziročně o 4 %, což sice na jednu stranu není mnoho, na druhou stranu však například Huawei rostl meziročně o 66 % a Xiaomi o 28 %. Čínské značky tedy letos Apple roznesly na kopytech a jen potvrdily to, co se ve světě šušká už od uvedení iPhonů 15 v září – tedy to, že jimi Apple v Číně příliš nezabodoval a prodejně v zemi nedosahuje ani zdaleka tak dobrých výsledků, jako tomu bylo v předešlých letech. A když tento trend nezvrátil ani velký výprodej, zdá se, že je v Číně o osudu iPhonů 15 (Pro) víceméně rozhodnuto. Applu tedy nezbude nic jiného, než doufat, že se mu letošní manko podaří dohnat příští rok iPhony 16 (Pro), jelikož ztratit silné postavení na obřím čínském trhu by pro něj znamenalo nemalé potíže.