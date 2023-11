Policie bije na poplach! Tuto funkci iPhonů by měli rodiče svým dětem okamžitě vypnout

Ne každá novinka, kterou Apple přidá do svého operačního systému iOS, je v očích policie vítaná. Například řada policejních stanic v USA začala v posledních dnech a týdnech zveřejňovat na svých sociálních sítích varování ohledně funkce NameDrop, která na iPhony dorazila coby součást iOS 17.1. Zdánlivě nevinná funkce založená na jednoduchém sdílení kontaktních údajů je totiž dle policie pro děti a mladistvé nebezpečná.

Je to právě jednoduchost sdílení kontaktních údajů, která policii děsí. Tento způsob poskytnutí kontaktu je totiž daleko jednodušší než diktování telefonního čísla a tak podobně, což by mohlo podle policistů vést k tomu, že se čísla dětí dostanou daleko snáz a rychleji do rukou nebezpečných osob, které by je mohly následně zneužít proti nim. Policie tedy jinými slovy počítá s tím, že děti a mladiství budou díky NameDropu sdílet své kontaktní údaje daleko častěji než je tomu nyní, což se může postupem času ukázat jako velký problém. Rada pro rodiče je proto jasná – NameDrop v iPhonu jejich dětí vypnout a o potenciální nebezpečnosti funkce se s nimi pobavit. Určitý háček je nicméně v tom, že podle zahraničních médií spousta rodičů vůbec neví, že podobná funkce na iPhony s příchodem iOS 17.1 dorazila, tudíž proti ní nemohou logicky ani zakročit. Zda jsou obavy policie přehnané či nikoliv musí posoudit už každý sám, avšak pokud jsou dle vás na místě a NameDrop je skutečně smysluplnější deaktivovat, učiníte tak v Nastavení – Obecné – AirDrop a zde deaktivujte funkci Přiblížením zařízení k sobě.