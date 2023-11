Mapy.cz se dočkaly dalšího užitečného vylepšení, které se vám rozhodně může hodit

Český internetový gigant Seznam.cz si připravil pro jeden ze svých klenotů ve výkladní skříni služeb a aplikací další zajímavé vylepšení, které mu může výrazně pomoci rozšířit jeho oblibu. Řeč je konkrétně o mapových podkladech Mapy.cz, které jsou dostupné i ve formě aplikace na smartphonech, na kterých se těší velké popularitě pro svou skvělou využitelnost, která nyní pravděpodobně opět povyskočí. Mapy.cz totiž začaly lákat na novinku ve formě možnosti sdílet vaší polohu s vámi vybranými kontakty, které tak budou moci sledovat jednak váš pohyb, ale taktéž to, zda jste například již dorazili do cíle a tedy cesta proběhla tak, jak měla. Díky tomu tak budou klidnější a vám odpadne nutnost jim psát či volat, že jste v pořádku dorazili. Poměrně zajímavé je pak to, že tato novinka byla k dispozici již na začátku minulého týdne na telefonech s OS Android. S uvolněním pro iPhony jsme si ale museli počkat „až“ do nedělního večera, což je poměrně neobvyklé – Seznam totiž zpravidla uvolňuje Mapy.cz s novinkami na Androidy i iOS současně.

Z kroků Seznamu v posledních měsících se skoro až dá říci, že Mapy.cz jsou pro něj v současnosti jednou z priorit. Nové funkce totiž do této aplikace a to jak v desktopové, tak i mobilní verzi přichází v poslední době opravdu často a nutno přiznat, že se ve valné většině případů jedná o upgrady, které skutečně ocení i široká veřejnost. Díky tomu se tak i Mapy.cz těší alespoň podle reakcí na sociálních sítích, ale i pod našimi články opravdu velké oblibě, ze které logicky pramení i stále se zvětšující uživatelská základna. A co vy, jste taktéž fanoušky mapového řešení Seznamu, nebo dáváte raději přednost něčemu jinému?