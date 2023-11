Apple má na dosah ovládnutí světa Smart Home! Je tu však jeden zásadní zádrhel

Apple patří již řadu let mezi udavače trendů ve světě technologií a přestože leckdo tvrdí, že v posledních letech ztrácí dech, některá jeho řešení jsou stále o kus před konkurencí. Právě proto je však svým způsobem škoda, že jejich využitelnost není větší, jelikož mají vskutku obří potenciál, avšak využívány jsou Applem jen v hrstce zařízení. Skvělým příkladem jsou čipy U1 či U2, které Apple používá od roku 2019 v iPhonech a Apple Watch a později je nasadil i do AirTagů. Ty v současnosti slouží primárně pro lepší lokalizaci zařízení, jelikož právě ve velmi přesném určování polohy vůči jiným zařízením osazených stejným čipem je jejich hlavní síla. Právě tu by přitom šlo využít daleko víc třeba v odvětví Smart Home.

Jen si to představte. Pohybujete se po své domácnosti s iPhonem v kapse, potažmo Apple Watch na ruce a žárovky, zásuvky či jakékoliv jiné Smart Home prvky na vás díky integraci s čipem U1 nebo U2 reagují spouštěním scén, automatizací či zkrátka jen zapnutím a vypnutím. Citlivost takovéhoto řešení by přitom byla absolutně bezkonkurenční, protože by navzájem komunikující čipy U zvládaly spouštět tyto úkony s přesností na nižší desítky centimetrů. A díky propojení celého řešení s HomeKitem by bylo navíc možné nastavit, aby určité scény fungovaly jen s určitými členy domácnosti a jejich zařízeními, takže například pracovna by se automaticky odemykala jen vám, zatímco dětem už ne. Zkrátka a dobře, možnosti jsou tu extrémně široké a pro fanouška chytré domácnosti bezesporu lákavé. Jak už to navíc u Smart Home zpravidla bývá, vedle chytrých řešení lze naprostá většina věcí ovládat i „hloupou“ cestou, takže by podobná instalace nemusela být ani limitující. A nelze opomenout ani to, že pozvánkou do Smart Home by mohl být klidně jen AirTag za pár stovek, který byste půjčili svému hostovi a ten si tak mohl užít scény nastavené jen a jen pro něj.

A co že tedy je tím zásadním zádrhelem, o kterém hovoříme ve článku? Jednoduše to, že se mu do světa Smart Home evidentně příliš nechce, jelikož v současnosti nenabízí žádné jiné řešení pro chytrou domácnost vyjma HomePodů a do jisté míry Apple TV. Dokud tedy nerozšíří své portfolio i o jiné produkty, které by mezi sebou byly schopné jednoduše komunikovat na výrazně vyšší úrovni než tomu je u konkurence nyní, svět chytré domácnosti si nepodmaní. Jedním dechem se ale sluší dodat jednak to, že na produktech pro chytrou domácnost v čele s žárovkami, zásuvkami či zámky podle úniků z minulosti v tichosti pracoval, a jednak také to, že vzhledem k jeho finančním možnostem může klidně některého z předních výrobců Smart Home produktů koupit, následně jeho produkty vybavit svými technologiemi a tím se dostat takřka okamžitě do popředí. Zda se tak stane či nikoliv ukáže sice až čas, upřímně bychom se tomu ale příliš nedivili. Doba jde kupředu a moderní technologie jsou v ní čím dál tím víc cítit.