Souhrn spekulací: 5G MacBook a vlastní fotoaparáty od Applu

Společnost Apple údajně plánovala vývoj MacBooku s mobilní konektivitou jíž před mnoha lety, k realizaci tohoto nápadu – tedy konkrétně k vydání 5G MacBooků – by mohlo dojít v roce 2028. Kromě toho bude v dnešním souhrnu spekulací řeč také o vývoji vlastních fotoaparátů od Applu nebo o zoomu u iPhonu 16 Pro.

5G MacBook

Společnost Apple podle nejnovějších zpráv vyvíjí nový MacBook, který by měl nabídnout kompatibilitu s 5G sítěmi. Informoval o tom v průběhu týdne analytik Mark Gurman ze společnosti Bloomberg, podle kterého Apple o MacBoocích s mobilní konektivitou uvažuje již poměrně dlouhou dobu. MacBooky, osazené 5G modemy, by podle Gurmana mohly spatřit světlo světa již v roce 2028.

Úctyhodný zoom u iPhonů 16 Pro

Přestože se Apple snaží s každou novou generací svých iPhonů co nejvíce vylepšit také jejich fotoaparáty, často se ozývají stížnosti uživatelů na nedostatečný zoom u „nižších“ modelů ve srovnání s konkurencí. To by se mělo podle nejnovějších zpráv zlepšit s příchodem iPhonů řady 16. Známý analytik Ming-Chi Kuo v této souvislosti v průběhu uplynulého týdne uvedl, že by se iPhone 16 Pro mohl dočkat až pětinásobného zoomu. Zlepšení zoomu by podle Kua mělo být umožněno díky tomu, že se Apple chystá mírně zvětšit rozměry svých budoucích smartphonů.

Vlastní fotoaparáty od Applu

Společnost Apple již nějakou dobu vyvíjí své vlastní čipy, u této položky ale jeho produkce podle všeho zdaleka nekončí. V průběhu uplynulého týdne se v médiích objevily zprávy, podle kterých Apple hodlá v budoucnu vyvíjet také své vlastní fotoaparáty. Informoval o tom Mark Gurman z Bloombergu, podle kterého cupertinská společnost v současné chvíli vyvíjí vlastní interní strategii pro navrhování fotosenzorů a dalších technologií využitelných pro budoucí iPhony.