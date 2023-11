Na Zemi se valí geomagnetická bouře! Udeří již brzy a může způsobit problémy s elektronikou

Nadcházejících několik týdnů hrozí, že se setkáte například s kolísáním elektrické sítě, problémy se signálem, zhoršeným příjmem rádia a tak podobně. Na Slunci se totiž objevilo několik velkých slunečních skvrn, ze kterých se směrem k Zemi uvolňuje velké množství energetických částic s potenciálem vyvolat geomagnetickou bouři. Ta by sice neměla být příliš silná, s jejími projevy je však přesto dobré počítat. Je navíc možné, že skvrn se na Slunci objeví v nejbližších hodinách a dnech ještě více.

Podle serveru Space Weather mají čerstvě objevené díry na Slunci průměr přes 190 000 kilometrů, což je zhruba 15x více než je průměr planety Země. To je však nic oproti černé díře, která se na Slunci otevřela letos v březnu. Ta totiž měla průměr neuvěřitelných 300 000 až 400 000 kilometrů. Jen pro zajímavost, průměr země je 12 742 kilometrů, takže by se do díry naše planeta tehdy mohla teoreticky vejít více než 31krát. Co se pak týče bližší charakteristiky děr na Slunci obecně, jedná se ve skutečnosti o chladnější místa než je zbytek povrchu naší nejbližší hvězdy, díky čemuž vypadají oproti zářícímu zbytku černě nebo minimálně tmavě. Z děr „fouká“ sluneční vítr právě ve formě energetických částic, které mají potenciál zacloumat s funkčností pozemské elektroniky. Dle vědců by se tak mohlo stát v nejbližších dnech, kdy by Zemi měly zasáhnout nejsilnější „proudy“, přičemž v dalších dnech bude příliv částic slábnout. To ale za předpokladu, že se již více děr neobjeví. Pokud tomu tak nebude, k Zemi se budou valit silné vlny v několika fázích a problémy s elektronikou proto mohou být dlouhodobějšího charakteru.