Že iPhony mini nikdo nechce? V této zemi je po představení iPhonů 15 skupují ve velkém

Měl to být hit, ale nakonec se stal spíš propadákem. Tak přesně takto by se dala s trochou nadsázky popsat éra iPhonů mini. Ty si svou premiéru odbyly v roce 2020 coby iPhony 12 mini, na které navázal Apple o rok později představením iPhonů 13 min. An jeden z těchto modelů však prodejně nezazářil, kvůli čemuž vyměnil Apple v loňském roce model mini za Plus. iPhony 13 mini sice zůstaly v jeho nabídce ještě pěkných pár měsíců, po letošním představení iPhonů 15 z ní však zmizely. To se ale minimálně v Japonsku nelíbí.

Portál Nikkei upozornil před pár hodinami na velmi zajímavou skutečnost související právě s iPhony mini. Ty totiž měly být jedněmi z nejpreferovanějších iPhonů v Japonsku, což se nyní po představení řady 15 opět ukázalo. Zatímco „patnáctky“ totiž podle Nikkei prodejně paběrkují, skladové zásoby iPhonů 12 mini či 13 mini – ať už nových či použitých – strmě mizí. A aby také ne. Podle analytiků spolupracujících s Nikkei se totiž prodeje iPhonů mini po představení iPhonů 15 více než zdvojnásobily. Rozhodně se tedy nedá říci, že byly v předešlých letech tyto iPhony v nabídce Applu navíc, ba právě naopak. Japonsko však bohužel není natolik velký trh, aby kalifornského giganta přesvědčilo o tom, že v jeho nabídce mají tyto iPhony dlouhodobě své místo. A jak vnímáte konec iPhonů mini vy?