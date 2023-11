Britové trpí Phone-mo efektem! Kupují si nové telefony, které nepotřebují a nemají na ně

Nový průzkum ukázal, že mladí Britové trpí takzvaným Phone-mo efektem. Jedná se o tlak okolí na to, aby měli nejnovější smartphone, a to navzdory tomu, že na něj nemají anebo že cítí výčitky kvůli poškozování životního prostředí. Podle průzkumu mezi lidmi ve věku 18-24 let ve Velké Británii plánuje více než polovina všech dotázaných přechod na nejnovější smartphone, většina pak na Black Friday. Pokud by skutečně všech 53 % Britů ve věku od 18 do 24 let koupilo nový iPhone 15 Pro, znamenalo by to, že utratí 2,8 miliardy liber. Navíc by to znamenalo vyprodukování 156 milionů kilogramů uhlíkových emisí, což odpovídá ujetí 1,8 miliard mil v průměrném benzínovém autě.

Zajímavé je, že 40 % dotázaných si telefon nekupuje kvůli tomu, že chtějí novější funkce nebo mají jinou osobní potřebu mít novější a lepší telefon. Naopak 4 z 10 mladých Britů si nový smartphone kupují kvůli tlaku ze strany přátel, kolegů, influencerů a maloobchodníků. Průzkum tento jev nazývá kulturní upgrade, který není způsoben zájmem o inovace, které nový model přináší, ale zkrátka tím, že ostatní nový telefon mají a vy se starým před nimi nepůsobíte dostatečně důstojně.

Podle výzkumu organizace Population Matters plánuje na Black Friday koupit nový telefon 37 % všech dospělých Britů. Mezi mladými lidmi je to pak více než polovina, konkrétně 53 %. Velká část z těchto lidí se pak kvůli koupi nového telefonu neváhá zadlužit a telefon si pořizují navzdory tomu, že jim jejich stávající telefon funguje dobře a na nový si musí půjčit peníze. Organizace se snaží lidi nabádat k tomu, aby si rozmysleli, zda skutečně potřebují za každou cenu utrácet za nejnovější model mobilního telefonu, a to zejména kvůli dopadům na naši planetu. Například výroba produktů společnosti Apple v roce 2021 a 2022 spotřebovala 1,4 miliardy galonů vody, z toho 90 % sladké vody, a to především z místních zdrojů.