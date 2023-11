Hlasujte pro mě v kuchařské soutěži: na Instagramu se šíří velmi nebezpečný podvod!

Do zpráv na Instagramu vám napíše sympatická dáma, která vás sleduje na Instagramu dlouhou dobu. Na svém profilu má přes 300 sledujících a stovky příspěvků, které jsou navíc i roky staré. Mile vás požádá o laskavost, a tak se rozhodnete vyhovět. Má se jednat o hlasování v kuchařské soutěži, což je celkem běžná praxe, kdy lidé využívají sociální sítě pro sbírání hlasů. Zarazí vás však hned následující zpráva, ve které vám píše, že odkaz na hlasování obdržíte formou sms zprávy. V ten moment mi bylo jasné, že se jedná o podvod a začal jsme přemýšlet, jaké telefonní číslo poskytnu, abych mohl napsat článek a zároveň jsem nic neriskoval.

Než jsem stačil zareagovat, už jsem měl sms na svém telefonním čísle a tu sms neposlal nikdo jiný než FB. Dotyčná „dáma“ navíc žádala, abyste na odkaz v sms neklikali, ale pouze jí jej zkopírovali. Kdybyste to udělali, od této vteřiny má přístup k vašemu profilu na Facebooku a Instagramu a vy končíte. Je mi jasné, že teď opět někdo napíše, jak na to nemůže nikdo nikdy naletět, ovšem zeptejte se sami sebe, zda by například vaše maminka nebo mladší sourozenec nemohli reagovat přesně tak, jak chtěl tento hacknutý profil. Jedná se o nový styl podvodu, který navíc vypadá velmi důvěryhodně, a proto si na něj dejte velký pozor.

Záměrně jsme jméno dotyčné nezačernili a jen pro jistotu uvádíme, že původní majitelka tohoto účtu samozřejmě za nic nemůže a není to ona, kdo by z vás chtěl vylákat ono přihlášení k FB a IG, jen je její profil již hacknutý. Prosím buďte tedy skutečně velmi obezřetní, protože ne všechny podvody musí vypadat pouze tak, že po vás někdo chce přístup k bankovnímu účtu nebo úhradu poplatku za doručení balíčku.