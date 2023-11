Google Maps zavádí sérií užitečných vylepšení, díky kterým se stanou věrohodnější

Google Mapy už dávno nejsou jen pouhými mapovými podklady či navigací. Díky spoustě užitečných funkcí, které se do nich postupem času dostaly, z nich totiž Google vytvořil de facto sociální síť, která je založena mimo jiné na uživatelských recenzích, nahlašování nehod, úpravách detailů o daných lokalitách a tak podobně. Ostatně, ročně podle Googlu sdílí své recenze na Google Maps přes 300 milionů lidí. Vzhledem k tomuto množství a zároveň k viditelnosti recenzí a tak podobně se však občas stane, že jsou tyto možnosti v Maps zneužívány například k šíření fake news ve formě falešných recenzí a tak podobně, což může poškozovat recenzovaná místa. A právě s tím se nyní rozhodl Google zatočit.

Na svém blogu Google před pár hodinami oznámil konkrétně to, že zavádí hned tři nové způsoby pro boj s falešným obsahem v Google Maps. Prvním z nich je zintenzivnění sledování přidávaného obsahu uživateli a jeho analýza na základě dřívějšího chování uživatele. Pokud budou příspěvky přidávány podle neobvyklého vzorce chování daného uživatele, budou rázem daleko přísněji sledovány a tedy i případně rychleji smazány, aby nemohly napáchat jakoukoliv větší škodu. Nasazena byla rovněž blíže nespecifikovaná ochrana míst, která by mohla být poznamenána právě šířením dezinformací. Tato místa by měla mít například omezené možnosti pro uživatelské návrhy změny telefonních čísel, adres a dalších faktických informací. A nakonec, přichází zákaz jakéhokoliv recenzování či uživatelského navrhování úprav pro místa jako například věznice, policejní stanice či celkově místa, která je třeba chránit. Díky kombinaci všech těchto prvků se tak stanou Google Maps z hlediska využití opět o něco lepší, jelikož na ně bude větší spoleh, co se pravdivosti týče.